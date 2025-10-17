Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Простой и нежный рецепт «Перина из яблок» — хрустящее тесто и сочные дольки. Ленивый рецепт осени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Десерт «Перина из яблок» — это настоящая находка для тех, кто любит вкусную выпечку, но не хочет тратить много времени на её приготовление. Этот нежнейший десерт сочетает в себе хрустящее слоеное тесто, сочные яблоки и воздушную сметанно-яичную заливку. Он получается таким легким и тающим во рту, что полностью оправдывает свое название. Простота приготовления позволяет справиться с этим рецептом даже ребенку, а результат поразит всех без исключения. Идеальный вариант для внезапного визита гостей или семейного чаепития в уютной атмосфере.

Вам понадобится: 500 г бездрожжевого слоеного теста, 3–4 яблока, 2 яйца, 200 г сметаны, 150 г сахара, 1 ст. л. крахмала. Разморозьте тесто и раскатайте по форме для выпечки, сделав небольшие бортики. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте тонкими пластинками и разложите на тесте. Для заливки взбейте яйца с сахаром, добавьте сметану и крахмал, тщательно перемешайте до однородности. Полученной смесью залейте яблоки. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Дайте десерту немного остыть перед подачей.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

