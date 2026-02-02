Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 16:59

Простое печенье с сахарной корочкой: тесто на масле — нежность. Готовим земелах

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Есть выпечка, которая не нуждается в рекламе — стоит только почувствовать аромат из духовки. Земелах именно такой: рассыпчатый, нежный, с хрустящей сахарно-коричной корочкой, будто привет из детства. Простое домашнее печенье к чаю: мягкое внутри, румяное снаружи и очень уютное. Минимум ингредиентов, никакой суеты — а результат хочется повторять снова и снова.

Ингредиенты: яйцо — 1 шт., сливочное масло — 100 г, сахар — 80 г, сметана — 1 ст. л., мука — около 250 г, разрыхлитель — ½ ч. л. Для посыпки: сахар — 30 г, корица — 1 ч. л.

Сахар растираем с мягким сливочным маслом до однородности, добавляем яйцо и сметану, хорошо перемешиваем. Подсыпаем часть муки с разрыхлителем, размешиваем и постепенно вводим оставшуюся муку, замешивая очень мягкое, податливое тесто. Заворачиваем его в плёнку и убираем в холодильник на 30 минут. Охлаждённое тесто раскатываем на пергаменте в прямоугольный пласт толщиной 5–6 мм, равномерно посыпаем смесью сахара и корицы, нарезаем ромбами. Выпекаем при 180 °C 15–20 минут — до лёгкого румянца.

Ранее мы делились рецептом блинов к Масленице. На 700 мл молока возьмите 220 г муки: получаются у всех.

Проверено редакцией
Читайте также
Печенье для ПП и сладкоежек. Сладость — от банана, текстура — от овсянки. Готовлю без муки, выпекаю за 25 минут
Общество
Печенье для ПП и сладкоежек. Сладость — от банана, текстура — от овсянки. Готовлю без муки, выпекаю за 25 минут
Зимой зелень храню так: не заморозка и не сушка — классные способы для вкуса и пользы
Общество
Зимой зелень храню так: не заморозка и не сушка — классные способы для вкуса и пользы
Куриные кусочки в кляре с азиатским соусом: новый взгляд на курицу с вау-заливкой
Общество
Куриные кусочки в кляре с азиатским соусом: новый взгляд на курицу с вау-заливкой
Кокосовая стружка, ананасы и легкий бисквит. Торт «Райское наслаждение» — нежный и очень вкусный
Общество
Кокосовая стружка, ананасы и легкий бисквит. Торт «Райское наслаждение» — нежный и очень вкусный
Секрет вкусной выпечки: 7 начинок для пирожков, которые всегда удаются
Семья и жизнь
Секрет вкусной выпечки: 7 начинок для пирожков, которые всегда удаются
печенье
масло
простой рецепт
десерты
выпечка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава ФИФА сделал удивительное заявление о футболистах из России
Хинштейн пропустит годовщину освобождения Курска
Форум CSTB.PRO.MEDIA 2026 состоится в Москве
Проходящим по делу об убийстве младенца врачам смягчили приговор
Названа «единственная сила», способная не допустить Зеленского к выборам
Раскрыто, почему США все-таки решили участвовать в переговорах по Украине
Москвичам дали неутешительный прогноз погоды на февраль
Украинцы с «Маринеры» боятся возвращаться домой
Кто такой Эпштейн: кто в «списке педофилов», что за остров, связь с Россией
Нарколог предупредил о вреде безникотиновых сигарет
Европа увеличила импорт российского газа через «Турецкий поток» на 10%
В файлах Эпштейна нашли девушек из Саратова и Самары
Закопали в пяти местах: петербуржца зверски убили в Таиланде — подробности
Риелтор перечислил минусы жизни в загородном доме
В Европе решили запретить себе покупать у России редкие металлы
Несколько детей отравились угарным газом в российском детском саду
Китай нацелился на мировую роль юаня
Цена на золото рухнула до минимума
«Никаких акций»: МОК сделал предупреждение украинцам перед Олимпиадой
Воробьев рассказал о мерах поддержки бойцов СВО в Подмосковье в 2026 году
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.