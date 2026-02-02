Простое печенье с сахарной корочкой: тесто на масле — нежность. Готовим земелах

Есть выпечка, которая не нуждается в рекламе — стоит только почувствовать аромат из духовки. Земелах именно такой: рассыпчатый, нежный, с хрустящей сахарно-коричной корочкой, будто привет из детства. Простое домашнее печенье к чаю: мягкое внутри, румяное снаружи и очень уютное. Минимум ингредиентов, никакой суеты — а результат хочется повторять снова и снова.

Ингредиенты: яйцо — 1 шт., сливочное масло — 100 г, сахар — 80 г, сметана — 1 ст. л., мука — около 250 г, разрыхлитель — ½ ч. л. Для посыпки: сахар — 30 г, корица — 1 ч. л.

Сахар растираем с мягким сливочным маслом до однородности, добавляем яйцо и сметану, хорошо перемешиваем. Подсыпаем часть муки с разрыхлителем, размешиваем и постепенно вводим оставшуюся муку, замешивая очень мягкое, податливое тесто. Заворачиваем его в плёнку и убираем в холодильник на 30 минут. Охлаждённое тесто раскатываем на пергаменте в прямоугольный пласт толщиной 5–6 мм, равномерно посыпаем смесью сахара и корицы, нарезаем ромбами. Выпекаем при 180 °C 15–20 минут — до лёгкого румянца.

