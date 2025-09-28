Просто срезаю верхушку и закладываю овощи! Ароматное жаркое в хрустящей хлебной корочке! Необычный ужин из простых продуктов

Это блюдо я когда-то подсмотрела в старом кулинарном журнале, и оно стало нашим семейным хитом на особые случаи. Представьте: ароматное, томленое мясо с овощами в собственной съедобной «кастрюльке» из хрустящего хлеба! Это невероятно эффектно выглядит, но готовится до смешного просто из самых обычных продуктов. Такой ужин поразит ваших гостей, а домочадцы будут в полном восторге. И да, главный бонус — после ужина почти не надо мыть посуду!

Нам понадобится: 1 большой круглый или овальный хлеб (например, «кирпич» или деревенский), 500 г свинины или говядины, 2-3 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 100 г сметаны или сливок, соль, перец, специи по вкусу (лавровый лист, паприка), зелень. Мясо нарезаем кубиками, картофель и морковь — крупными ломтиками, лук — полукольцами.

В глубокой сковороде или казане обжариваем мясо до румяной корочки. Добавляем лук и морковь, пассеруем 5-7 минут. Затем кладем картофель, чеснок, специи, солим, перчим. Заливаем водой или бульоном так, чтобы она почти покрывала содержимое. Тушим под крышкой на медленном огне 40-50 минут до готовности мяса. За 5 минут до конца добавляем сметану и зелень.

Пока рагу тушится, готовим «горшочек». Срезаем с хлеба верхушку (она будет крышечкой). Аккуратно вынимаем мякиш, оставляя стенки толщиной 1,5-2 см. Получившуюся хлебную корзинку и крышечку слегка подсушиваем в духовке при 180 градусах 10 минут до хруста. Готовое рагу перекладываем в хлебную корзинку, накрываем «крышечкой» и подаем сразу же. Хлеб пропитывается соком и становится невероятно вкусным!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.