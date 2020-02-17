https://static.news.ru/photo/fed58fd4-5134-11ea-9611-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Прокурор Берёзовского района Красноярского края Бекхан Асланов арестован на два месяца за получение взятки 500 тыс. рублей. Деньги он получил от бизнесмена за общее покровительство и попустительство в интересах предпринимателя.

Посредником выступил бар прокурора — Алихан Асланов. На прокурора и его брата заведено уголовное дело, сообщает ТАСС. В прокуратуре арестованный работает с марта 2013 года. Изначально Асланов занимал должность зампрокурора Свердловского района, а в 2017 году возглавил Берёзовскую районную прокуратуру.

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