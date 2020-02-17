Прокурор Берёзовского района Красноярского края Бекхан Асланов арестован на два месяца за получение взятки 500 тыс. рублей. Деньги он получил от бизнесмена за общее покровительство и попустительство в интересах предпринимателя.
Посредником выступил бар прокурора — Алихан Асланов. На прокурора и его брата заведено уголовное дело,
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший старший прокурор Игорь Чельдиев в Северной Осетии написал явку с повинной после обнаружения на его участке тела его жены.
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