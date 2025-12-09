Прохор Шаляпин выступил в роли режиссера для Любови Успенской

ТИЭФ'25
Шоумен, телеведущий и певец Прохор Шаляпин выступил в роли режиссера для исполнительницы романсов и шансона Любови Успенской. Артист руководил съемками клипа певицы на шоу «VK ПОД ШУБОЙ». Шаляпин подчеркнул, что хочет подойти к работе в традиционном стиле, без использования искусственного интеллекта.

Нейросети — это все очень красиво, конечно, но уже не понимаешь, где реальность, а где ИИ. Хочется увидеть классику: балет, живая музыка, девушки из ансамбля «Березка» — они вообще вне времени, – рассказал музыкант.

Шаляпин отметил, что такой подход обусловлен заботой о зрителе, ведь по его мнению, люди у экранов хотят видеть настоящую жизнь. Исполнитель подчеркнул, что не гадать, настоящая ли звезда на экране — актуальная потребность современного зрителя.

Ранее сообщалось, что Зрителям показали первые треки новогоднего шоу «VK ПОД ШУБОЙ», спродюсированного VK Records. Популярные исполнители записали несколько фитов на известные песни, в их числе — фит на песню «Моя Ми» группы «Динамит» и BLIZKEY, новое звучание песни «Ой мороз, мороз» от Бьянки и Минаевой и композиция «Пропадаю я» в исполнении Любови Успенской и MAYOT.

