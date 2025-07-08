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08 июля 2025 в 09:30

Привезла рецепт из Грузии! Обалденные хачапури пеновани — вкусно и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пышные грузинские пеновани — воздушные хачапури, которые тают во рту! Эти хачапури — настоящее чудо грузинской кухни: хрустящие снаружи, нежные внутри, с тягучей сырной начинкой. Готовятся не так сложно, как кажется, а восторг вызывают невероятный!

Готовим вместе.

В теплом молоке растворите дрожжи с сахаром, оставьте на 10 минут до пены. Добавьте яйцо, соль, масло и постепенно введите муку. Замесите мягкое тесто, оставьте под полотенцем в тепле на 1 час — оно должно удвоиться.

Сулугуни натрите на крупной терке. Раскатайте тесто в пласт 3–4 мм, смажьте растопленным маслом и сверните рулетом. Нарежьте на 8 частей, каждую расплющите в кружок.

В центр выложите сыр (по 30 г), защипните края, как у мешочка, аккуратно раскатайте в лепешку. Выпекайте на сухой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

рецепты
лепешки
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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