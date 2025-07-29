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29 июля 2025 в 08:46

Быстрый завтрак за 15 минут! Адыгейские лепешки на сковороде — вкуснота!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Адыгейская слоеная лепешка — кавказское чудо из четырех ингредиентов. Если вы еще не пробовали зетеч — самое время исправить это упущение! Эти воздушные слоеные лепешки — настоящее кулинарное волшебство: хрустящие снаружи, нежные внутри, с тонкими масляными прослойками, которые тают во рту. В Адыгее их подают и к супам вместо хлеба, и к чаю как десерт — настолько они универсальны. Секрет идеальной текстуры — в многократном складывании теста, которое создает те самые заветные слои. А обжаривание на сухой сковороде делает лепешку одновременно хрустящей и невесомой.

В миске смешайте 400 г муки с 1 ч. л. соли. Постепенно вливайте 200 мл теплого молока, замешивая тугое эластичное тесто. Накройте полотенцем и дайте отдохнуть 30 минут. Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной 5 мм. 100 г сливочного масла нарежьте тонкими пластинами и равномерно распределите по поверхности, оставив 1 см свободными по краям. Сложите тесто втрое (как конверт), затем еще раз втрое — получится квадрат. Снова раскатайте в пласт толщиной 1 см и повторите складывание. Разделите тесто на 4 части, каждую раскатайте в круглую лепешку толщиной 5 мм. Жарьте на сухой сковороде или с минимальным количеством масла по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистых пузырьков.

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рецепты
лепешки
кулинария
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
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