Россиянам объяснили, почему стоит отказаться от напитков в пластиковой таре Диетолог Поляков: пластиковые бутылки могут выделять вредные вещества

Пластиковая тара для напитков содержит вещества, которые оказывают негативное воздействие на внутренние органы человека, в том числе на репродуктивную систему и щитовидную железу, заявил диетолог Антон Поляков в комментарии для aif.ru. Вредные фталаты могут выделяться полиэтилом, из которого почти полностью состоят такие бутылки.

Эти вещества являются эндокринными разрушителями, которые негативно влияют на функцию щитовидной железы, половой системы и так далее, — отметил эксперт.

Ранее о вреде употребления напитков из пластиковых бутылок заявила и врач Надежда Чернышева. По ее словам, при нагревании в жидкость начинают выделяться вредные фталаты и бисфенол А, ввиду чего простоявшую в пластиковой таре более двух часов на солнце воду не стоит употреблять. Эти соединения несут вред для организма человека, добавила она.

Кроме того, главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики Александр Муравец отметил вред употребления пива в жаркую погоду. По его словам, этот алкогольный напиток повышает вязкость крови и может привести к обезвоживанию.