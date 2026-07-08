Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 15:03

Белый пластик снова засияет: домашний лайфхак против желтизны без дорогой бытовой химии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Белый пластиковый подоконник со временем может пожелтеть даже при регулярной уборке. Но это не значит, что его пора менять, — вернуть свежий вид помогут простые средства, которые есть почти в каждом доме.

Смешайте перекись водорода с пищевой содой до густой пасты, нанесите на пожелтевшие участки и оставьте на 10–15 минут. Затем смойте влажной тряпкой и вытрите поверхность насухо салфеткой из микрофибры. Для свежих загрязнений подойдет меламиновая губка. А следы от наклеек и скотча легко удалить растительным маслом или спиртовой салфеткой. Не используйте абразивные порошки, металлические губки и средства с хлором — они могут испортить пластик.

Автор Марина Макарова уже опробовала этот лайфхак и убедилась, что подоконник стал заметно светлее без лишних затрат. Чтобы пластик дольше оставался белым, достаточно раз в неделю протирать его микрофиброй и не давать пыли надолго задерживаться на поверхности.

Казалось бы, что сложного в поливе газона? Но именно здесь большинство дачников попадают в ловушку: видят желтые пятна и начинают хвататься за лейку каждый вечер.

Проверено редакцией
Читайте также
Надоело полоть грядки: кухонные ингредиенты помогут быстро справиться с сорной травой
Общество
Надоело полоть грядки: кухонные ингредиенты помогут быстро справиться с сорной травой
Слизни в саду: откуда берутся, какой вред наносят и как избавиться
Семья и жизнь
Слизни в саду: откуда берутся, какой вред наносят и как избавиться
Серые пятна исчезают на глазах: простой домашний состав возвращает подоконнику белизну
Общество
Серые пятна исчезают на глазах: простой домашний состав возвращает подоконнику белизну
Пластик снова как новый: простой домашний прием убирает желтизну и жир без лишних затрат
Общество
Пластик снова как новый: простой домашний прием убирает желтизну и жир без лишних затрат
Не просто бесполезно, а вредно: опасность перекиси водорода для огорода
Общество
Не просто бесполезно, а вредно: опасность перекиси водорода для огорода
средства
пластик
перекись водорода
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп заявил о «множестве способов» победить Иран
В НАТО раскрыли, без какого оружия останется Европа
Мужчина выстрелил в бывшую жену, чтобы скрыть измену
Стало известно о жертвах и пострадавших в Иране при ударах США
В Дагестане снова ввели ЧС из-за подтопления
«Они же на фронте»: Журавлеву дали совет после резонансного интервью
В Белгородской области скончался пострадавший от удара дрона 1 июля
Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе
Shaman ответил на слухи о падении со сцены в Перми
Врачи спасли ребенка с магнитами внутри
Найдено тело одной из пропавших в Туве девочек
Удары США по Ирану парализовали движение в Ормузском проливе
«Устали от нападок»: стало известно, почему НАТО разваливается на глазах
В НАТО заявили, что Европа готова к выводу войск США
Пострадавшей под Белгородом потребовалась помощь столичных медиков
Европарламент потребовал проверить главу ФИФА из-за просьбы Трампа
В Дагестане вода прорвала дамбу
Один россиянин погиб, еще 22 ранены при атаках ВСУ на один из регионов
В ФСБ раскрыли детали вербовки задержанной по делу о подготовке теракта
Силовики задержали члена правления оппозиционной партии «Мать Армения»
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.