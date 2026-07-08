Белый пластик снова засияет: домашний лайфхак против желтизны без дорогой бытовой химии

Белый пластиковый подоконник со временем может пожелтеть даже при регулярной уборке. Но это не значит, что его пора менять, — вернуть свежий вид помогут простые средства, которые есть почти в каждом доме.

Смешайте перекись водорода с пищевой содой до густой пасты, нанесите на пожелтевшие участки и оставьте на 10–15 минут. Затем смойте влажной тряпкой и вытрите поверхность насухо салфеткой из микрофибры. Для свежих загрязнений подойдет меламиновая губка. А следы от наклеек и скотча легко удалить растительным маслом или спиртовой салфеткой. Не используйте абразивные порошки, металлические губки и средства с хлором — они могут испортить пластик.

Автор Марина Макарова уже опробовала этот лайфхак и убедилась, что подоконник стал заметно светлее без лишних затрат. Чтобы пластик дольше оставался белым, достаточно раз в неделю протирать его микрофиброй и не давать пыли надолго задерживаться на поверхности.

Казалось бы, что сложного в поливе газона? Но именно здесь большинство дачников попадают в ловушку: видят желтые пятна и начинают хвататься за лейку каждый вечер.