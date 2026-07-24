Пластиковые ящики творят чудеса: дачники нашли им десятки полезных применений

Пластиковые ящики могут стать настоящими помощниками на дачном участке. Они пригодятся не только для хранения овощей, но и помогут защитить растения, устроить мини-грядки и сохранить молодую рассаду.

Если перевернуть ящик и накрыть им саженцы, он защитит их от яркого солнца и сильного ветра. Чтобы укрытие не сдуло, достаточно прижать его камнями или кирпичами. В прохладные дни сверху можно положить ткань или солому — внутри будет теплее.

Из ящиков легко сделать небольшие грядки: застелите дно пленкой, заполните грунтом и посадите зелень, овощи или цветы. Такие конструкции удобно ставить даже там, где нет обычной земли.

Кроме того, ящики спасают свежие посевы от кошек — животные не смогут разрыть землю, а вода при поливе свободно проходит через отверстия.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь регулярно использует пластиковые ящики на участке. Она советует выбирать крепкие модели с мелкой сеткой — они лучше защищают растения и прослужат несколько сезонов.

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