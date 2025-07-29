Смертельное пойло таксиста и родной дядя — педофил: дикие ЧП за день

Смертельное пойло таксиста и родной дядя — педофил: дикие ЧП за день

В Ленобласти мигрант надругался над дочерью своего брата, в Подмосковье таксист опоил девушку наркотиком и изнасиловал, после чего она умерла, в Волгограде мальчик погиб от взрыва боеприпаса — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Мигрант изнасиловал племянницу

В Ленобласти возбудили уголовное дело из-за изнасилования семилетней девочки в поселке Ульяновка Тосненского района. По данным следствия, преступление совершил ее родной дядя, 42-летний гражданин Узбекистана.

Мужчина, который является братом отца пострадавшей, ранее неоднократно привлекал внимание полиции. Он имел судимости в России за кражу, разбой и причинение телесных повреждений. В 2009 году Ленинградский областной суд приговорил его к 15,6 года лишения свободы за убийство. В настоящее время подозреваемый состоит под административным надзором и на миграционном учете в Новгородской области до 2026 года.

Мать девочки обратилась в полицию 26 июля. Она сообщила, что 15 июля около пяти часов вечера в их доме гостивший брат ее супруга совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее семилетней дочери. В тот же день, вечером, на улице Победы в Ульяновке правоохранители задержали безработного гражданина Узбекистана по подозрению в совершении преступления.

27 июля мать привела девочку в Детскую городскую больницу № 5 имени Филатова. Медики диагностировали у нее травму наружных половых органов. После осмотра врачи направили ребенка на амбулаторное лечение.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Таксист изнасиловал и убил пассажирку наркотиком

В подмосковной Электростали под суд пойдет таксист, который, по версии следствия, напоил 31-летнюю пассажирку напитком с наркотиком, из-за которого она скончалась. Правоохранители предполагают, что до этого мужчина дважды изнасиловал пассажирку. Преступление было совершено в январе 2024 года.

«На стадии предварительного расследования обвиняемый не признавался в содеянном и выдвигал четко спланированную версию произошедшего, доводы которой следствие поэтапно опровергло, доказав причастность мужчины к смерти потерпевшей. По делу проведено порядка 50 допросов, 12 осмотров, 24 экспертизы, в том числе наркологические, генетические и другие», — рассказали в СКР.

Следствие допускает, что обвиняемый мог и ранее таким же образом насиловать пассажирок, но пока другие пострадавшие не установлены.

Школьник погиб от взрыва гранаты

В Волгограде при взрыве гранаты погиб 14-летний мальчик. Предполагается, что взорвался боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Инцидент произошел в одной из квартир дома на улице Морской. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Читайте также:

Насильник напал на ребенка с перцовым баллончиком на Украине

Представился, что 16 лет: школьницу опоили и изнасиловали в отеле

«Проверьте его между ног»: алтайский «улыбчивый» маньяк скрывается на Кипре