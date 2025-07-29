Насильник напал на ребенка с перцовым баллончиком на Украине

В Кривом Роге 18-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку, угрожая ей перцовым баллончиком, сообщили в полиции украинского города. Преступник познакомился с жертвой за неделю до инцидента и заманил ее к реке, где совершил нападение.

Испуганная девочка думала, что нападавший вооружен ножом. После случившегося она сразу рассказала о произошедшем матери, которая незамедлительно обратилась в полицию. Саксаганский районный суд принял решение заключить подозреваемого под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина пытался привлечь незнакомых детей сладостями. По свидетельствам местных жителей, незнакомец появился на улице Есенина с большим количеством конфет, которые начал раздавать ребятам. Одна из жительниц заметила, как этот человек попытался увести 12-летнюю девочку в безлюдную зону. Женщина немедленно вмешалась, окликнув школьницу и спросив, знает ли она этого мужчину.

До этого в Краснодарском крае местные жители задержали мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении 14-летней школьницы. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.