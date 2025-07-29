Школьница едва не стала жертвой педофила из-за конфет

В Новосибирске мужчина пытался привлечь незнакомых детей сладостями, сообщает Mash Siberia. По свидетельствам местных жителей, незнакомец появился на улице Есенина с большим количеством конфет, которые начал раздавать ребятам. Одна из жительниц заметила, как этот человек попытался увести 12-летнюю девочку в безлюдную зону. Женщина немедленно вмешалась, окликнув школьницу и спросив, знает ли она этого мужчину.

Девочка сразу же отошла к взрослой. Незнакомец начал оправдываться, утверждая, что просто искал парковку и хотел спросить дорогу. После этого он быстро покинул место происшествия. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства случившегося и разыскивает подозрительного мужчину.

До этого в Краснодарском крае местные жители задержали мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении 14-летней школьницы. По предварительной информации, молодой человек напал на несовершеннолетнюю и совершил насильственные действия. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Ранее в Севастополе был задержан 42-летний мужчина, подозреваемый в серии нападений на женщин в Гагаринском районе. Как установили следователи, злоумышленник, работающий грузчиком в мясном магазине и состоящий в браке, душил своих жертв и пытался их изнасиловать.