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29 июля 2025 в 16:13

Родной дядя изнасиловал семилетнюю племянницу

В Ленобласти завели дело за надругательство мигранта над семилетней племянницей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении семилетней девочки в поселке Ульяновка Тосненского района, сообщил Telegram-канал «Оперативного прикрытия». По данным следствия, преступление совершил ее родной дядя, 42-летний гражданин Узбекистана.

Мужчина, который является братом отца пострадавшей, ранее неоднократно привлекал внимание полиции. По сведениям источника, он имел судимости в России за кражу, разбой и причинение телесных повреждений. В 2009 году Ленинградский областной суд приговорил его к 15,6 года лишения свободы за убийство. В настоящее время подозреваемый состоит под административным надзором и имеет миграционный учет в Новгородской области до 2026 года.

Мать девочки обратилась в полицию 26 июля. Она сообщила, что 15 июля около пяти часов вечера в их доме гостивший брат ее супруга совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее семилетней дочери. В тот же день, вечером, на улице Победы в Ульяновке правоохранители задержали безработного гражданина Узбекистана по подозрению в совершении преступления.

В минувшее воскресенье, 27 июля, девочка в сопровождении матери обратилась в Детскую городскую больницу № 5 имени Филатова. Медики диагностировали у нее травму наружных половых органов. После осмотра врачи направили ребенка на амбулаторное лечение, оценивая ее состояние как удовлетворительное. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Ранее правоохранители задержали мужчину, который надругался над 15-летней девочкой. Подозреваемый познакомился с ней на пляже в петербургском районе Озерки, когда подросток выпивала.

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