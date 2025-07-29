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29 июля 2025 в 21:28

Раскрыты масштабы разрушений после ночной атаки ВСУ на Сальск

Слюсарь: 54 квартиры, 11 домов и 10 МКД пострадали при атаке ВСУ на Сальск

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

54 квартиры, 11 частных домов и 10 многоэтажек пострадали в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Сальск, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, погибли три человека — два сапера и мирный житель.

Встретился с жильцами многоквартирного дома, который также пострадал при взрыве. Ориентировочно есть повреждения в 54 квартирах. Во многих выбиты окна. Всего пострадали 11 частных домовладений, 10 многоквартирных домов, несколько нежилых объектов и два легковых автомобиля, — написал Слюсарь.

Губернатор добавил, что для ликвидации последствий созданы рабочие группы муниципальной комиссии. Им поручено в трехдневный срок провести обследование разрушений и в двухнедельный срок произвести компенсационные выплаты за утраченное имущество. В связи с прогнозируемыми осадками особое внимание уделяется оперативному ремонту наиболее пострадавших жилых домов и квартир.

ВСУ совершили массированную атаку БПЛА по территории Ростовской области в ночь на 29 июля. Жители Сальска, Волгодонска и Миллерово сообщали о серии взрывов в небе и работе систем противовоздушной обороны, сбивших несколько воздушных целей.

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