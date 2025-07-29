Российский военкор раскрыл, что ждет украинцев при президентстве Залужного Военкор Коц: при президентстве Залужного на Украине ситуация не улучшится

Назначение Валерия Залужного президентом Украины не приведет к улучшению ситуации в стране, заявил российский военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, его приход к власти также не станет поводом к завершению боевых действий.

Деловой стиль Залужного с хуторским лицом не должен вводить в заблуждение граждан Украины. Лучше не станет. Просто ВСЕ ресурсы пойдут на войну. <...> Не для мира ставят таких президентов, — написал Коц.

По его словам, с приходом Залужного к власти не стоит ждать перемен в военной политике. Он полагает, что усилится мобилизационное давление на население, так как Территориальному центру комплектования «дадут вольницу», а в армию начнут призываться молодые люди, начиная с 18 лет.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила о тайных переговорах западных представителей с украинскими чиновниками по вопросу замены украинского лидера Владимира Зеленского на посту президента. По данным разведки, встреча с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя ГУР Кирилла Буданова и текущего посла в Лондоне Валерия Залужного прошла в Альпах, где обсуждалась кандидатура экс-главкома ВСУ как условие для продолжения западной помощи.