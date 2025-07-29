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29 июля 2025 в 20:52

Роскомнадзор высказался о сбоях в работе аптек

Роскомнадзор: в сбоях аптек «Столички» и «Неофарм» нет признаков кибератаки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскомнадзор зафиксировал технические неполадки в работе сетей аптек «Столички», «Неофарм» и клиники «Семейный доктор», сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. По его данным, признаки кибератаки отсутствуют.

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал сбой в работе сетей аптек «Столички», «Неофарм» и клиники «Семейный доктор». Признаки DDoS-атаки не обнаружены, причины произошедшего выясняются, — сказано в сообщении.

Ранее проджект-менеджер компании MD Audit Кирилл Левкин заявил, что аптечные сети «Неофарм» и «Столички» могут столкнуться со сливом персональных данных клиентов, если подтвердятся сообщения о хакерской атаке на их системы. По его словам, злоумышленникам станет доступна контактная информация и история заказов.

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