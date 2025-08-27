Telegram оштрафуют за нарушения в работе с личными данными

Против мессенджера Telegram составили протокол за нарушения в области защиты персональных данных, сообщила ТАСС пресс-служба Роскомнадзора. Наказание предполагает административный штраф суммой от 50 до 90 тысяч рублей.

Протокол составлен за неисполнение требования Роскомнадзора как уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, — говорится в сообщении.

