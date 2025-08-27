День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 13:44

Telegram оштрафуют за нарушения в работе с личными данными

Против Telegram составили протокол за нарушения в работе с личными данными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Против мессенджера Telegram составили протокол за нарушения в области защиты персональных данных, сообщила ТАСС пресс-служба Роскомнадзора. Наказание предполагает административный штраф суммой от 50 до 90 тысяч рублей.

Протокол составлен за неисполнение требования Роскомнадзора как уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, — говорится в сообщении.

Ранее суд Москвы обязал Wikipedia и Google выплатить штрафы за нарушения при ограничении доступа к информации. Wikipedia должна заплатить 6 млн рублей, а Google — 7 млн рублей.

До этого Симоновский суд Москвы удовлетворил требование прокуратуры о блокировке трех Telegram-каналов, предлагавших услуги краткосрочной аренды банковских карт. Решение было принято в связи с противозаконным характером подобной деятельности. В настоящее время доступ к указанным ресурсам уже ограничен.

Сотрудники правоохранительных органов ранее предупредили о новой схеме телефонного мошенничества с использованием приложения Google Meet. Злоумышленники активно переключились на этот сервис после ограничения голосовых вызовов через иностранные мессенджеры.

Россия
Роскомнадзор
Telegram
нарушения
протоколы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам рассказали, ожидать ли дождей в конце августа
Стало известно, почему лидеры ЕС едут в Молдавию
Юрист описал самый распространенный вид брачного мошенничества
Bloomberg сообщил о массовых отставках генералов в Китае
Сразу несколько операторов дронов ВСУ оказались в неожиданном месте в ДНР
В ГД призвали наказать школьницу за идею «поднять бабосики» на смерти бойца
Летчик в одиночку уничтожил пять беспилотников ВСУ
«Роют себе яму»: в Госдуме высказались о 19-м пакете санкций против России
Меган Маркл раскрыла подробности отношений с принцем Гарри
В ГД предложили выплачивать семьям по 10 тысяч рублей за совместную жизнь
Глава РФПИ обратился к Вашингтону через видео с ослами
Пенсионер устроил стрельбу из-за незаконной врезки в ЛЭП
Крупы по-новому: 7 авторских рецептов, которые точно вас удивят
Путин оценил идею смягчения ДКП за счет сбалансированного бюджета
Умер оперный певец Сергей Алексашкин
Названа истинная цель пошлин США против закупающей российскую нефть Индии
Агроном дал советы, как подготовить почву к осенне-зимнему сезону
Родные пропавшего пловца в Босфоре решили нанять частного детектива
«Воздушные убийцы»: военэксперт назвал палачей вражеских истребителей
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон резко сменила имидж
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.