Трамп объяснил планы США по увеличению добычи нефти при сбоях на рынке Трамп: США увеличат добычу нефти при сбоях на рынках из-за пошлин против России

США увеличат добычу нефти в случае сбоев на мировых рынках энергоносителей из-за введения пошлин против России и ее партнеров, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами. При этом он отметил, что от российской стороны ответа на угрозы введения пошлин он не получил, передает пресс-служба Белого дома.

Я об этом не тревожусь. В нашей стране так много нефти, мы просто еще немного нарастим [добычу]. Я имею в виду, что стоимость нефти сейчас довольно низкая, — заключил глава американский лидер.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что сроки завершения переговоров по Украине зависят от достижения целей спецоперации, а не от позиции Трампа. В ответ на заявления сенатора Линдси Грэма Медведев подчеркнул, что Россия сама решит, когда начать переговоры. Он также предупредил, что ультиматумы США приближают мир к конфликту.

Ранее Трамп не стал резко критиковать российского президента Владимира Путина, избежав обвинений в лжи относительно Украины. Глава Белого дома отметил, что переговоры с российским президентом казались продуктивными и дали надежду на перемирие. Однако он разочаровался отсутствием видимого прогресса.