Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 21:36

Трамп объяснил планы США по увеличению добычи нефти при сбоях на рынке

Трамп: США увеличат добычу нефти при сбоях на рынках из-за пошлин против России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США увеличат добычу нефти в случае сбоев на мировых рынках энергоносителей из-за введения пошлин против России и ее партнеров, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами. При этом он отметил, что от российской стороны ответа на угрозы введения пошлин он не получил, передает пресс-служба Белого дома.

Я об этом не тревожусь. В нашей стране так много нефти, мы просто еще немного нарастим [добычу]. Я имею в виду, что стоимость нефти сейчас довольно низкая, — заключил глава американский лидер.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что сроки завершения переговоров по Украине зависят от достижения целей спецоперации, а не от позиции Трампа. В ответ на заявления сенатора Линдси Грэма Медведев подчеркнул, что Россия сама решит, когда начать переговоры. Он также предупредил, что ультиматумы США приближают мир к конфликту.

Ранее Трамп не стал резко критиковать российского президента Владимира Путина, избежав обвинений в лжи относительно Украины. Глава Белого дома отметил, что переговоры с российским президентом казались продуктивными и дали надежду на перемирие. Однако он разочаровался отсутствием видимого прогресса.

Дональд Трамп
пошлины
рынки
энергоносители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Находящиеся в Турции фигуранты теракта в «Крокусе» могут оказаться в России
Трамп объявил о сроке для прекращения огня на Украине
Кэти Перри засняли на свидании с бывшим высокопоставленным чиновником
Шотландец узнал о раке после футбольного матча
«Абсолютно до фонаря»: в Госдуме отреагировали на ультиматумы Трампа
Звезда «Твин Пикса» и «Темного рыцаря» умер на пляже Израиля
В Госдуме Трампа призвали отказаться от языка ультиматумов
Трамп объяснил планы США по увеличению добычи нефти при сбоях на рынке
«Твои вещи в крови лежали»: как через 30 лет поймали убийцу семи человек
Бойцы ВСУ чуть не убили дроном супружескую пару в Белгородской области
Для настоящих гурманов: лечо с дарами моря — рецепт внутри
Раскрыты масштабы разрушений после ночной атаки ВСУ на Сальск
Трамп поделился планами по встрече с Си Цзиньпином
Российский военкор раскрыл, что ждет украинцев при президентстве Залужного
Стало известно, что взволновало США во время переговоров с Китаем
Херсонский омбудсмен озвучил последствия удара ВСУ по Алешкам
Приснилась больница: к чему бы это? 5 важных толкований сна
Израильские ВВС перехватили запущенную с территории Йемена ракету
Глава ФПБК инициирует проверку имущества Глуховского
Полицейские проверят разорвавшую российский паспорт женщину
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла
Общество

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.