Приметы и запреты 17 июля: прогнозы на урожай и погоду в день Андрея Наливы

Приметы на 17 июля: что можно и нельзя делать в Наливов день

Приметы и запреты 17 июля: прогнозы на урожай и погоду в день Андрея Наливы

Семнадцатое июля в народном календаре носит имя Андрея Наливы. Это время считалось особым рубежом лета, когда озимые хлеба начинали наливаться соком, а погода становилась ключевым предсказателем будущего урожая и грядущих сезонов. Наблюдательные предки оставили нам целый свод примет, основанных на природных явлениях и поведении живых существ.

Погодные вестники Андрея Наливы

Дождь на Андрея Наливу считался самым важным знаком. Осадки сулили отличный урожай озимых хлебов. Чем сильнее лил дождь, тем радостнее было земледельцам — зерно должно было налиться крупным и полным.

Утренний туман, стелющийся по воде или земле, предвещал ясную и теплую погоду на предстоящий день.

Наблюдали за ветром: если он дул с юга, это обещало устойчивое тепло в ближайшие дни. Северный ветер, напротив, намекал на возможное похолодание.

Замечали и облака: кучевые облака, плывущие высоко и не спеша, сулили ясную и спокойную погоду. Если же небо затягивалось ровным серым слоем (слоистыми облаками), это предвещало затяжной моросящий дождь.

Существовало и долгосрочное предсказание: каков Андрей Налива — таков и Калинник (11 августа). Погода 17 июля считалась предвестником погоды на начало августа.

Язык зверей и птиц 17 июля

Если цапли вдруг покидали привычные места у воды и улетали в поля или леса, народ ждал ненастья и дождей.

Чайки, часто кричащие и ныряющие в водоемы, тоже указывали на скорое приближение дождливой погоды.

Особое внимание уделяли кукушке. Считалось, что если к Андрееву дню кукушка продолжала активно куковать, то бабье лето будет долгим и теплым. Если же она замолкала раньше, осень ожидалась ранней.

Крупный рогатый скот, проявляющий беспокойство, мычащий и бодающийся без видимой причины, мог предвещать резкую перемену погоды, часто к худшему — к грозе или сильному ветру.

Наблюдали и за мелкими птахами: если воробьи или синицы начинали громко чирикать, купаться в пыли и собираться в стайки, это также сулило осадки.

Приметы и запреты 17 июля: прогнозы на урожай и погоду в день Андрея Наливы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нельзя делать 17 июля

Категорически запрещалось купаться в открытых водоемах (реках, озерах). Считалось, что в этот день у воды особенно сильна нечистая сила (русалки, водяные), которая может утянуть купальщика на дно или наслать болезнь. Также верили, что вода в этот день становится «тяжелой» и «холодной до костей», даже если на улице жарко.

Не рекомендовалось начинать важные новые дела, особенно связанные с торговлей или крупными приобретениями, — день считался не самым благоприятным для стартов.

Кроме того, в этот день избегали ссор, сквернословия и пустых споров, чтобы не навлечь на себя и семью беду.

Что нужно сделать обязательно в Наливов день

Самым важным делом дня был посев овса (если это позволяли погодные условия и регион). Считалось, что овес, посеянный именно на Андрея Наливу, даст особенно богатый урожай. Отсюда и второе название дня — Озимники, или Озимые.

Обязательно молились святому Андрею или Богородице, прося защиты для посевов, здоровья семье и благополучия в доме.

Примечали погоду и поведение животных, чтобы строить планы на уборку урожая и подготовку к осени.

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