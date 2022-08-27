«Прифронтовая территория»: как живут рязанские села, окруженные огнём Корреспондент NEWS.ru побывал в местах, где бушуют невиданные с 2010 года лесные пожары

Фото: NEWS.ru

Природные пожары продолжают бушевать в заповедных лесах Мещёры — природно-исторической местности на севере Рязанской области. За несколько августовских дней огонь уничтожил тысячи гектаров леса, во многих точках пройдясь по тем же местам, что и в приснопамятном 2010 году. Зловещим напоминанием о тех временах стали так называемые горельники — стволы погибших сосен, возвышающиеся над молодыми деревцами, выросшими за 12 «мирных» лет. Теперь с наступлением очередной засухи с интенсивными ветрами этот сухостой стал топливом для нового бедствия, уничтожающего генерацию молодых деревьев. На борьбу с пожарами брошены силы МЧС, Авиалесоохраны, экстренных и коммунальных служб Рязанской области и других регионов. NEWS.ru рассказывает о горящем лесном крае в 200 километрах от Москвы.

Никто, кроме нас

Рязанский посёлок Деулино в эти дни похож на потревоженный муравейник. Здесь развернут штаб по борьбе с лесными пожарами, бушующими чуть севернее в лесах Мещёрского национального парка. Обычно тихое и забытое всеми поселение, где живёт немногим более ста человек, теперь стало местом визитов высокопоставленных гостей вроде вице-премьера Дмитрия Григоренко, московского мэра Сергея Собянина и рязанского врио губернатора Павла Малкова. В окрестностях населённого пункта разбиты палаточные городки где живут огнеборцы, а также совещаются специалисты разных служб. К близлежащим водоёмам выстраиваются вереницы пожарных машин и цистерн. Сельские улицы и просёлочные дороги рассекает специальная техника — водовозы, трактора, грейдеры, квадроциклы, а в небе барражируют вертолёты, которые сбрасывают на очаги воду, возят разных руководителей для оценки масштабов ЧП и доставляют к местам возгорания пожарных-десантников из разных уголков страны.

Фото: NEWS.ru

На небольшом поле между Деулино и рекой Пра нам удалось пообщаться с группой сотрудников парашютно-десантной пожарной службы Авиалесоохраны, которые прибыли под Рязань из Иркутской области. Как рассказывает командир отряда, они занимаются защитой лесных массивов в самых разных уголках страны, где возникают экстренные ситуации. И рязанская глубинка не исключение.

В 2019 году мы тушили Дальний Восток и сибирские регионы, бываем и в западных регионах. Всё зависит от обстановки. Обычно самыми проблемными для лесов являются июль и август, когда становится жарко и выпадает мало осадков. Усугубляет ситуацию обычно ветер, — говорит командир иркутских пожарных-десантников.

По словам собеседника NEWS.ru, Авиалесоохрана работает совместно с другими лесными службами, которые обнаруживают возгорания на земле и привлекают ресурсы для борьбы с ними. Но в последние годы наземные структуры испытывают дикий кадровый дефицит, там работает мало людей, банально не хватает рук, чтобы следить за обстановкой, особенно в крупных массивах. В Рязанской же области по сравнению с Красноярским краем или Якутией леса меньше, но масштабы возгорания здесь тревожны — огонь, по оценкам иркутян, прошёл уже 30–40 километров, а это немало. К тому же из-за возможной смены направления ветра пламя может повести себя непредсказуемо.

Фото: NEWS.ru

В Рязанскую область прибыли 50 иркутских пожарных-десантников. Из посёлка Деулино их на вертолётах доставляют в самые труднодоступные части горящего леса, куда не может дойти наземная техника. Поэтому собеседники NEWS.ru скептически относятся к авральному привлечению волонтёров и добровольцев к работам на очагах:

Локализация возгораний требует определённой компетенции и опыта, без которых простые желающие помочь могут даже мешать работе. Необученный человек на очаге может в любую секунду угодить в беду либо потребует времени на то, чтобы его обучить, а времени зачастую у нас не бывает. Мы не против волонтёров, нет. Но если у человека есть желание помогать, это можно делать не в самой опасной зоне.

По оценкам командира иркутских десантников-пожарных, в подавляющем большинстве причинами природных возгораний является человеческий фактор, реже сухие грозы. Как правило это либо непотушенные окурки и костры, либо «эффект линзы» от оставленного в лесу стекла — преломлённый через бутылочный осколок солнечный луч легко может поджечь траву или лесную подстилку, особенно хвойную. В сухую погоду и при сильном ветре лесной опад становится как порох, соглашается с иркутянами замруководителя ГБУ Рязанской области «Пожлес» Сергей Вегерчук. Он добавляет, что процесс борьбы с пожарами усложняет ветреная погода, из-за чего огонь сложно остановить не только с помощью минерализованных полос (специально распаханных тракторами линий в лесу, которые являются естественной преградой для низового пламени), но и пожарных рукавов с водой.

Спички прошлой беды

С высоты птичьего полёта территория Мещёрского национального парка местами выглядит как шкура леопарда — в порыжевшей от жары и копоти зелени зияют чёрные пятна выгоревшего леса. На земле поражённые пожаром участки вызывают ещё больше щемящих эмоций — на обугленной почве нет ни одного выжившего дерева. Кое-где дымятся брёвна, пни и подстилка, из-под коих вылезают языки пламени. МЧС утверждает, что с верховыми пожарами удалось справиться ещё 26 августа, но внизу у огнеборцев и других экстренных служб ещё много работы, учитывая, что последние дни стали гореть торфяники, а это новые проблемы.

Фото: NEWS.ru Последствие пожаров вблизи деревни Голованово Рязанской области Фото: NEWS.ru Последствие пожаров вблизи деревни Голованово Рязанской области Фото: NEWS.ru Последствие пожаров вблизи деревни Голованово Рязанской области Фото: NEWS.ru Последствие пожаров вблизи деревни Голованово Рязанской области Фото: NEWS.ru Последствие пожаров вблизи деревни Голованово Рязанской области Фото: NEWS.ru Последствие пожаров вблизи деревни Голованово Рязанской области Фото: NEWS.ru Последствие пожаров вблизи деревни Голованово Рязанской области Фото: NEWS.ru Последствие пожаров вблизи деревни Голованово Рязанской области Фото: NEWS.ru Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара вблизи деревни Голованово Фото: NEWS.ru Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара вблизи деревни Голованово Фото: NEWS.ru Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара вблизи деревни Голованово Фото: NEWS.ru Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара вблизи деревни Голованово Фото: NEWS.ru В местах тушения пожара могут появится пустоты. На фото фотограф, который провалился в такую пустоту Фото: NEWS.ru В местах тушения пожара могут появится пустоты. На фото фотограф, который провалился в такую пустоту Фото: NEWS.ru Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара вблизи деревни Голованово Фото: NEWS.ru Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара вблизи деревни Голованово Фото: NEWS.ru Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара вблизи деревни Голованово Фото: NEWS.ru Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара вблизи деревни Голованово Фото: NEWS.ru Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара вблизи деревни Голованово Фото: NEWS.ru Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара вблизи деревни Голованово Фото: NEWS.ru Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара вблизи деревни Голованово Фото: NEWS.ru Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара вблизи деревни Голованово Фото: NEWS.ru Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара вблизи деревни Голованово Фото: NEWS.ru Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара вблизи деревни Голованово Фото: NEWS.ru Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара вблизи деревни Голованово Фото: NEWS.ru Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара вблизи деревни Голованово Фото: NEWS.ru Сотрудники МЧС РФ после тушения пожара вблизи деревни Голованово Фото: NEWS.ru Сотрудники МЧС РФ после тушения пожара вблизи деревни Голованово Фото: NEWS.ru Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара вблизи деревни Голованово Фото: NEWS.ru Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара вблизи деревни Голованово Фото: NEWS.ru Пожарные автомобили во время тушения пожара вблизи деревни Голованово Фото: NEWS.ru Пожарные автомобили во время тушения пожара вблизи деревни Голованово Фото: NEWS.ru Начальник пожарного расчета перед началом тушения возгорания вблизи деревни Голованово Фото: NEWS.ru Начальник пожарного расчета перед началом тушения возгорания вблизи деревни Голованово Фото: NEWS.ru Сотрудник ГБУ «Жилищник» несет упаковки с водой к временному лагерю Фото: NEWS.ru Сотрудник ГБУ «Жилищник» несет упаковки с водой к временному лагерю Фото: NEWS.ru Сотрудники МЧС РФ обсуждают очаги природных пожаров в Рязанской области Фото: NEWS.ru Сотрудники МЧС РФ обсуждают очаги природных пожаров в Рязанской области Фото: NEWS.ru Сотрудники Авиалесоохраны перед вылетом на задание по тушению пожара Фото: NEWS.ru Сотрудники Авиалесоохраны перед вылетом на задание по тушению пожара Фото: NEWS.ru Сотрудники ГБУ «Жилищник». Некоторым местным жителям такое «соседство» не по душе Фото: NEWS.ru Сотрудники ГБУ «Жилищник». Некоторым местным жителям такое «соседство» не по душе Фото: NEWS.ru Место для приема пищи сотрудников ГБУ «Жилищник» Фото: NEWS.ru Место для приема пищи сотрудников ГБУ «Жилищник» Фото: NEWS.ru Машины МЧС на месте тушения пожара Фото: NEWS.ru Машины МЧС на месте тушения пожара Фото: NEWS.ru Палаточный лагерь сотрудников ГБУ «Жилищник» Фото: NEWS.ru Палаточный лагерь сотрудников ГБУ «Жилищник» Фото: NEWS.ru Место отдыха сотрудников ГБУ «Жилищник» около деревенских домов Фото: NEWS.ru Место отдыха сотрудников ГБУ «Жилищник» около деревенских домов Фото: NEWS.ru Последствие пожаров вблизи деревни Голованово Рязанской области Фото: NEWS.ru Последствие пожаров вблизи деревни Голованово Рязанской области Фото: NEWS.ru Палаточный лагерь сотрудников ГБУ «Жилищник» разбивается около деревенских домов, что вызывает недовольство местных жителей Фото: NEWS.ru Палаточный лагерь сотрудников ГБУ «Жилищник» разбивается около деревенских домов, что вызывает недовольство местных жителей Фото: NEWS.ru Сотрудник Авиалесоохраны перед вылетом на задание Фото: NEWS.ru Сотрудник Авиалесоохраны перед вылетом на задание Фото: NEWS.ru Последствие пожаров вблизи деревни Голованово Рязанской области Фото: NEWS.ru Последствие пожаров вблизи деревни Голованово Рязанской области Фото: NEWS.ru Сотрудники Авиалесоохраны несут палатку для погрузки в вертолет Фото: NEWS.ru Сотрудники Авиалесоохраны несут палатку для погрузки в вертолет Фото: NEWS.ru Последствие пожаров вблизи деревни Голованово Рязанской области Фото: NEWS.ru Последствие пожаров вблизи деревни Голованово Рязанской области Фото: NEWS.ru Машины МЧС на месте тушения пожара Фото: NEWS.ru Машины МЧС на месте тушения пожара Фото: NEWS.ru Последствие пожаров вблизи деревни Голованово Рязанской области Фото: NEWS.ru Последствие пожаров вблизи деревни Голованово Рязанской области

Последний раз что-то подобное происходило здесь в 2010 году — тогда на фоне аномальной жары и засухи лесные пожары уничтожили около 15% лесного фонда региона. Однако по словам собеседника NEWS.ru в администрации региона, тогда масштабы стихии были больше, чем теперь, а объёмы привлечённых на борьбу с ним сил и средств — меньше. Но без наследия ЧП 12-летней давности, по его словам, сегодня не обошлось. В частности, речь идёт о так называемых горельниках — погибших в огне деревьях, которые сегодня либо возвышаются над ландшафтом мёртвыми мачтами, либо валяются на земле. В этом году пожары начались почти в тех же местах, что и в 2010-м, во многом потому, что там было «топливо»: те самые погибшие в сосны горят как спички, транспортируя огонь в молодых лесах и восстановительных посадках. То есть, объясняет источник в рязанском правительстве, горят 10-летние сосенки и берёзки, которыми было начали затягиваться старые «ожоги» Мещерского нацпарка. На картах эти участки ещё даже не были указаны как лес...

О проблемах горельников NEWS.ru подробно рассказывал со ссылкой на главного редактора «Новой газеты в Рязани» в Алексея Фролова. По его словам, после пожаров 2010 года правительство Рязанской области получило около 400 млн рублей на расчистку лесов от погибших деревьев как потенциального источника опасности. Деньги были освоены, а вот к работам остаются вопросы — сгоревшие стволы не только остались на месте, но и исполнили свою разрушительную миссию, в чём мы убедились собственными глазами.

Мещёра на линии огня

Посёлок Деулино, где развёрнут штаб борьбы со стихией, находится южнее эпицентра пожаров, и дым последние дни его накрывал разве что поздними вечерами, ночами и с утра, когда атмосферное давление снижается. Поскольку ветер дует преимущественно в сторону Москвы и Владимира, сильнее всего от смога и покрывающего все поверхности пепла страдают населённые пункты, наиболее близкие к очагам пожаров с северной стороны. Самый крупный — райцентр Спас Клёпики, с которым тесно связаны судьбы поэта Сергея Есенина и писателя Константина Паустовского. Несмотря на дымку и запах гари уже ранним утром в пятницу, 26 августа, на местном рынке била ключом привычная жизнь. Местные жители рассказывают, что такое наблюдается уже три-четыре дня, но поскольку пятница — базарный день, то никакой дым не помеха. И вот мужики выкладывают свежевыловленную рыбу, местные старушки раскладывают овощи и фрукты, а также продукцию хендмейд на фоне старинных домов с рекламой ритуальных услуг и плакатов-агиток (скоро в регионе губернаторские выборы).

Более тревожная обстановка в соседнем селе Бусаево: на автобусной остановке возле продуктового магазина местный забулдыга что-то невнятно выкрикивает в мутный воздух, словно пророк, пришедший сказать миру о последних днях. Сосредоточенные продавцы обсуждают с редкими посетителями последние новости и перспективы эвакуации, в которую они не хотят, надеясь, что огонь до них не дойдёт. Вероятно, так и будет, потому как населённый пункт стоит в отдалении от леса. Но обстановка всё равно довольно напряжённая, потому что, как Деулино с юга, Бусаево — «прифронтовая территория» с севера от пожаров.

Здесь сосредоточено много техники и рабочих, в первую очередь из московских коммунальных предприятий. Но если в главном штабе все весьма дружелюбны к СМИ и вообще к гражданам (можно даже сказать, что в Деулино за эти дни сформировался своеобразный ситуативный коммунизм на фоне единения в борьбе с бедой), то здесь возникла неприятность с главой ГБУ «Жилищник» Мещанского района Анной Колесниковой. Она потребовала не снимать «её технику и её людей», посоветовав обращаться за разрешением к вышестоящему начальству в столичную мэрию. Её поддержали представительные мужчины, как они представились, из Зеленограда (пришлось разъяснить им, что это воспрепятствование работе прессы, противоречащее нормам закона «О средствах массовой информации».) Работающие там волонтёры предположили, что нервозность столичных чиновников может объясняться тем, что на днях в окрестностях соседнего села Голованово огонь уничтожил несколько машин московских коммунальных служб, что позднее в красках описал один из местных жителей.

Уже в самом Голованово пожелавшие остаться неназванными рабочие одного из московских государственных предприятий рассказали, что застряли там на несколько дней. Про них якобы забыло начальство на фоне того, что стянутая на борьбу с пожарами техника предназначена для ухоженных московских улиц, а не лютого местного бездорожья. В итоге привыкшие к езде по асфальту КамАЗы отказывались ехать по песчаным грунтовкам Мещёрской низменности, их приходилось вытягивать другим грузовикам.

И это неудивительно — дорога от цивилизации (то есть от Деулино или Бусаево) в окружённые пожарами населённые пункты Голованово и Ольгино представляет собой узкую грунтовую просеку сквозь непролазные леса и болота, где сразу вспоминается наследие писателя Виктора Астафьева, его идея мизерности человеческой судьбы в сравнении с энергетикой дикой природы. Даже на подготовленном внедорожнике или тракторе пройти путь до Голованово или Ольгино — большое приключение, поэтому неудивительно, что городская техника тут может увязнуть.

Местные жители, коих осталось не так много по сравнению с былыми временами, в основном это пенсионеры, уже не первый год жалуются, что к ним не может доехать скорая или машины других экстренных служб. Некогда Голованово, как и другие поселения, затерянные на просторах Мещёрских лесов, соединяла с миром узкоколейная Рязанско-Владимирская железная дорога (существовал даже своего рода мини-вокзал «Голованова дача»), про которую много писал Константин Паустовский, но в 2008 году ветку демонтировали, превратив местных жителей в отшельников поневоле.

Такое существование заставило головановцев довольно спокойно относиться к трудностям и угрозам жизни. И в 2010-м, и в 2022 году село из-за опасности пожара эвакуировали. На этот раз пережидать стихию на безопасном расстоянии согласились не все. Когда мы приехали в Голованово, его оставшиеся обитатели спокойно «починяли примуса» на своих более чем скромных участках, поглядывая на спасателей и коммунальщиков. Кто-то проливал водой края своих участков, видимо, чтобы пожар не подступал близко при самом плохом сценарии. Кто-то просто копался на огороде.

Как рассказывают сами местные жители, земля тут не сильно плодородная для земледелия — в основном песок, на котором хорошо растёт автохтонная для здешних мест сосна. Но, несмотря на это, люди возделывают разные сельхозкультуры, судя по парникам и фруктовым деревьям на усадебных участках. А вообще, местный уклад предусматривает существование за счёт скотины и даров леса, к которому некогда было пристёгнуто всё местное народное хозяйство. В советские времена в Голованово и соседних поселениях работали лесозаготовительные производства, действовали животноводческие комплексы. Население Голованово при этом доходило до 850 человек, теперь же — менее сотни. А соседние деревушки Куприно и Аничково и вовсе обезлюдили.

Фото: NEWS.ru Дорога в Голованово

Вместе с урбанизацией жизнь уходит из этих мест, хотя в более транспортно доступных деревнях пустоты заполняются дачниками. С одной стороны, Мещёрский край отпугивает человека своей непредсказуемостью, дикостью и сохранённой пока первозданностью. С другой — зазывает красотами лесов и озёр, а следовательно, и накликивает на свою голову огненные беды как результат антропогенного воздействия и климатических изменений.