На старых дровах: почему ситуация с пожарами 2010 года повторилась вновь За десять лет на предотвращение подобных событий была потрачена космическая сумма

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Тушение лесного пожара. Рязанская область

Лесной пожар на территории Окского заповедника в Рязанской области прошёл площадь более 23,3 тысячи гектаров, следует из открытых данных мониторинга Авиалесоохраны. В ситуацию вмешался президент Владимир Путин, потребовав быстрее ликвидировать очаги огня, подступившего к населённым пунктам. Стихия бушует там же, где и в горячем 2010 году, когда в огне сгинули несколько местных деревень. Как рассказал NEWS.ru главный редактор «Новой газеты в Рязани» Алексей Фролов, после событий 12-летней давности региональные власти получили из бюджета гигантские суммы на расчистку лесов от сгоревших деревьев, но к работам было много вопросов.

Тогда и сейчас

Пожары 2010 и 2022 годов в Рязанской области развиваются по очень похожему сценарию, потому что первые их очаги и тогда, и теперь возникали на труднодоступных территориях Окского заповедника — зоны, где не ведётся хозяйственная деятельность как таковая и где нет лесопилок, рассказывает Алексей Фролов. По его словам, многие в регионе винят власти за то, что они на первых порах не запросили помощи и не оценили масштаб последствий, положившись на свои силы как 12 лет назад, так и сегодня.

Однако если в 2010 году широкополосный интернет был в Москве, Петербурге и крупных городах, оперативно информации о различных ЧП из глубинки не поступало. Сейчас же, отмечает рязанский журналист, технологии позволяют жителям почти любой деревни активно вести соцсети и, в частности, выкладывать большие массивы видео последствий пожаров. Поэтому пожары 2022 года, хоть они и уступают по масштабам пожарам 2010 года, когда сгорело 15% всего лесного фонда Рязанской области, «по информационному накалу встают в один ряд с событиями 12-летней давности», уверен собеседник NEWS.ru.

Если говорить о том, как пожары ликвидируются, то попавшая в дымку Москва, что вызвало очень много негатива со стороны жителей столичного региона, заставила власти принимать меры. В Рязанскую область приехал лично Собянин, в регионе задействованы московские силы, участвующие в тушении огня. В 2010 году к нам приезжал Путин, но уже утешать людей, у которых всё сгорело, то есть разруливать последствия фактически в ручном режиме, — сравнивает Алексей Фролов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Смог от лесных пожаров в Рязанской области над Москвой

По его словам, в 2010 году пожары развивались по «более апокалиптичному сценарию», когда «чуть ли не за один день в Рязанской области сгорело несколько населённых пунктов». Это связано с направлением ветра от очагов в сторону выгоревших поселений, в результате выгорели посёлки Ласковский, Передельцы и ряд деревень. В этот раз, подчёркивает Алексей Фролов, огонь идёт другим путём, на запад и северо-запад, и кроме леса пожары ничего не сжигали на своём пути. К тому же, по его оценкам, оперативно сработали спасатели, своевременно эвакуировав жителей населённых пунктов Голованово и Ольгино.

Пропавшее уголовное дело

Нынешних пожаров в Рязанской области, во всяком случае в тех масштабах, каких они достигли, могло не быть, не исключает главред «Новой газеты». В 2010 году занимавший тогда пост рязанского губернатора Олег Ковалёв просил у Владимира Путина 2 млрд рублей на ликвидацию последствий пожаров, но до региона дошло не всё. Так, в 2012 году издание рассказывало, как были потрачены более 400 млн рублей на расчистку так называемых горельников — погибших в ходе пожаров 2010 года деревьев и кустарников, которые, превратившись в сухостой, представляли опасность в плане новых возгораний. Вскоре после выделения этой суммы из федерального бюджета в регионе в срочном порядке были проведены конкурсы, которые выигрывали подчас малоизвестные компании. Например, московское ЗАО «Нефтегаз-изоляция» (с октября 2020 года предприятие является банкротом), конечным бенефициаром которого был кипрский офшор, или тоже ныне не действующие ООО «Фисар», ООО «Лес-Н» и другие предприятия.

Как писала «Новая газета» и другие рязанские СМИ, через пару месяцев после заключения договоров были подписаны акты выполненных работ и выплачены деньги. Но как выяснили журналисты, на большинстве участков горелый лес так и остался лежать на месте. Публикации на эту тему стали поводом для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере, но его судьба неизвестна.

Уголовное дело как заводили, так оно постом куда-то и пропало. Сегодня, вслед за московскими пожарными, в Рязанскую область должны приехать работники центрального аппарата СК. Вопрос лишь в том, что со сроками давности. После пожаров 2010 года деньги на очистку лесов от горельника были выделены колоссальные. Где-то действительно спилили и убрали погибшие деревья, где-то попилили только деньги, и за 12 лет всё это превратилось в сухостой, который загорелся сегодня. В каких-то случаях после наших публикаций в 2012 году стали появляться трактора и большегрузы, которые начали вывозить сгоревший лес и по крайней мере для вида складировать его у дороги. То есть на месте опять начались работы, хотя к тому времени уже все контракты и тендеры закончились, — вспоминает Алексей Фролов.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Лесной пожар. Рязанская область

По его словам, в 2011 году Министерство лесного хозяйства региона развернуло «большую пиар-компанию», видимо, для того, чтобы отчитаться об освоении средств перед Рослесхозом и федеральным Минприроды. В её рамках, рассказывает журналист, тогдашний министр лесного хозяйства Рязанской области Андрей Жилин озвучивал «наполеоновские планы» по очистке лесов, но в 2012 году экологи и пресса проинспектировали территорию и констатировали, что «всё, мягко говоря, не совсем так».

Впоследствии... Жилин был уволен, но через какое-то время стало известно, что он стал заместителем главы Рослесхоза. Он был основным оператором по распределению средств на расчистку горелого леса, но когда эта кампания провалилась, он фактически получил поощрение в виде повышения по должности. Далее его данные теряются, и всё, что мы нашли, — это иск его жены к нему о неуплате алиментов, — резюмировал Алексей Фролов.

Фото: novgaz-rzn.ru Алексей Фролов

Упомянутый Андрей Жилин впоследствии ещё один раз фигурировал в СМИ как чиновник Рослесхоза. Так в сентябре 2016 году глава МЧС Владимир Пучков критиковал работу Авиалесоохраны по тушению лесных пожаров в Сибири, потребовав от Жилина усиливать работу в регионах, от которых, по словам бывшего рязанского министра якобы «не было заявок».

Почти на износ

В Федеральной Авиалесоохране отмечают, что распространению огня в Рязанской области способствуют жаркая и сухая погода, а также ветер более 15 метров в секунду.

Люди работают, так скажем, почти на износ в сложных условиях. Люди работают по кромке [лесного пожара], то есть занимаются распиловкой валежника, убирают горючие материалы от кромки, чтобы не было перебросов [пламени], — рассказывает инструктор парашютно-десантной пожарной службы Авиалесоохраны Дмитрий Левченко.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Тушение лесного пожара. Рязанская область

По состоянию на 24 августа Рязанская область, наряду с Коми, Ханты-Мансийским автономным округом, Ростовской областью, а также Краснодарским и Ставропольским краями остаётся одним из самых напряжённых регионов на карте природных пожаров в РФ. По данным Greenpeace, возгорание в регионе возникло в тех же местах, где происходили пожары 2010 года. Сейчас там одновременно горят лес и торфяники, на которых он стоит.

В интервью NEWS.ru эксперт противопожарного отдела «Greenpeace-Россия» Софья Косачёва подробно рассказывала, как ситуация с природными пожарами обстоит сейчас в стране. По её словам, одной из главных причин усиления стихии помимо климатических изменений стали реформы лесного хозяйства за последние 20 лет, в результате которых ресурсов и компетенции стало намного меньше, потому что огромное количество специалистов ушли из профессии из-за низких зарплат и отсутствия перспектив.