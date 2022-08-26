Житель Рязанской области рассказал о сгоревшей технике из-за лесных пожаров Пламя лесных пожаров уничтожило около 20 единиц техники близ села Голованово Рязанской области

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Пламя лесных пожаров уничтожило как минимум 20 единиц техники, включая пожарные машины, в нескольких километрах от села Голованово, рассказал житель Рязанской области корреспонденту NEWS.ru. Собеседник добавил, что распространение огня было стремительным и непредсказуемым, приходилось бросать технику и покидать место пожара, поскольку огонь подходил слишком близко.

По словам местного жителя — водителя КамАЗа, он и его коллеги не доехали до Голованово четыре километра, поскольку в том районе было мощное пламя и дальнейшее продвижение было невозможно. По пути туда им встретились другие люди, бежавшие от пожара. Они сообщили, что на подъезде к селу сгорело не менее 10 машин, включая пожарную.

Уже прибежали оттуда (из Голованово), сказали, что там 10 машин сгорело, пожарная сгорела, — рассказал мужчина.

Житель Рязанской области также рассказал, что некоторые машины прицепили к тягачу, после чего он поехал в обратную сторону. На следующее утро они снова отправились в том же направлении, но ситуация ухудшилась, поскольку огонь стремительно приближался к людям.

Мы опять бросили на второй день и опять убежали. Там вообще кошмар был, — рассказал он.

По словам собеседника, от направления ветра зависит, перекинется ли пожар на другие села.

Ранее директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев заявил, что лесной пожар в Рязанской области распространяется на северо-запад, в сторону Шатурского района Подмосковья. Он подчеркнул, что владимирские лесники держат связь с рязанскими коллегами и оперативно обмениваются данными.