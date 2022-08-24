Житель села под Рязанью рассказал о сгоревшей в пожаре технике из Москвы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Житель села Голованово в Рязанской области, которое находится под угрозой возгорания из-за лесных пожаров, на условиях анонимности рассказал NEWS.ru, что в настоящее время в селе остались менее 15 местных жителей и нет электричества. По его словам, сейчас горит кладбище, которое находится в двух километрах от деревни. В огне уже погибла техника, присланная для тушения.

Толком никто ничего не говорит, чтобы не вызвать панику. Знаю точно, что сгорела московская техника…В Голованово нет нормальной дороги из Бусаево. Машины ехали в деревню с водой, чтобы пожарки заправить. В итоге: ни машин, ни воды... застряли и сгорели по дороге, — сообщил рязанец.

Он добавил, что тушение проходит без координации и должного руководства. Однако сотрудники МЧС тесно общаются с жителями, накануне они раздавали защитные маски оставшимся в деревне.

В настоящее время сложная ситуация наблюдается в Рязанской области, где общая площадь лесных пожаров составляет более 180 гектаров. В регионе сохраняется режим ЧС. Борьба с огнем осложняется из-за жаркой погоды и порывистого ветра.

Ранее сообщалось, что запах гари и смог от лесных пожаров в Рязанской области окутали Москву. Метеоролог, эколог Александр Шувалов пояснил, что они исчезнут только с началом дождей. Однако в ближайшее время осадков не ожидается, погода будет сухой и жаркой.