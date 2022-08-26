В МЧС объявили о ликвидации верховых лесных пожаров в Рязанской области

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Спасателям удалось ликвидировать верховые лесные пожары в Рязанской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Сообщается, что задача выполнена благодаря слаженным действиям авиации и наземных служб.

Благодаря слаженным действиям авиационной и наземной группировок верховые пожары ликвидированы, — заявили в ведомстве.

До этого в экстренных службах сообщили, что площадь, пройденная огнем за сутки увеличилась на 2,6 тысяч гектаров. Уточняется, что новые очаги имеют признаки поджогов. В настоящее время она составляет почти 17,5 тысяч гектаров. В тушении задействовано 9,6 тысяч человек и порядка 2,6 тысяч единиц техники.

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим и высокий класс пожарной опасности. Местным жителям запрещено ходить в лес и ограничен доступ в населенные пункты, вблизи которых происходит тушение огня.

Ранее житель села Голованово в Рязанской области на условиях анонимности рассказал NEWS.ru, что причиной пожаров в районе стала безалаберность местных властей. По его словам, на ситуацию жаловались всем депутатам и руководителям муниципального образования.