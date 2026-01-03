Новый год — 2026
03 января 2026 в 16:33

Превращаю классическую лазанью в сытный суп — рецепт для тех, кто любит итальянскую кухню, но не хочет возиться

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мечтаете о лазанье, но не готовы тратить полдня на готовку? Этот суп соберет все те же вкусы в одной кастрюле всего за 30 минут, согреет и накормит всю семью.

В кастрюле с толстым дном разогреваю 30 г растительного масла, обжариваю 500 г говяжьего фарша с мелко нарезанными луком, морковью и двумя стеблями сельдерея до мягкости овощей. Добавляю соль, черный перец, сушеный базилик, измельченный чеснок и щепотку сахара для баланса кислоты.

Вливаю 400 мл перетертых томатов, прогреваю 3–4 минуты, затем вливаю 200 мл теплых сливок, добавляю 100 г моцареллы и 100 г пармезана, прогреваю еще 4–5 минут, помешивая, пока сыры не расплавятся. Вливаю 2,5 л горячего бульона или воды, довожу до кипения, засыпаю 150 г макарон или поломанных листов лазаньи и варю до готовности пасты. Подаю, посыпав дополнительным тертым пармезаном.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
