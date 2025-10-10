Православным объяснили, зачем нужно молиться

Молитва помогает православным сохранить нравственные ориентиры и чувство внутренней гармонии в сложные времена, заявил NEWS.ru зампред Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, обращение к Богу является духовным стержнем для верующего человека.

Молитву можно назвать дыханием души. Как физически человек не может жить без воздуха, так и духовно — без обращения к Богу. Это тот внутренний стержень, который позволяет сохранять нравственные ориентиры, чувство мира и гармонии даже в самые сложные времена, — пояснил Иванов.

Он отметил, что через молитву человек не только обращается с просьбами, но и проходит важную школу внутреннего преображения. По мнению депутата, без этой духовной основы социум может потерять такие ключевые ценности, как жертвенность и взаимопомощь.

Через молитву человек не просто просит о помощи в житейских нуждах, он учится видеть свои ошибки, каяться в содеянном, благодарить за дарованную жизнь и все блага, которые у него есть. Это школа смирения и школа любви. Без этого наше общество может скатиться в чистый потребительский прагматизм, где нет места ни жертвенности, ни взаимопомощи. Соборная молитва — это основа того, что мы называем соборностью. Это то, что исторически сплачивало наш народ перед лицом любых испытаний. Она напоминает нам, что мы не разрозненные индивиды, а одна большая духовная семья, несущая ответственность друг за друга, — резюмировал Иванов.

Ранее священник Андрей Смирнов заявил, что для молитв о здравии живых необходимо ставить свечи в круглые подсвечники. По его словам, прямоугольные или треугольные подсвечники считаются местом для молитв за упокой усопших.