Правительство продлило соглашения о стабилизации цен на сахар и масло

https://static.news.ru/photo/8996ecae-912f-11eb-8f40-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России продлило действие соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Так, до 1 июня будут продолжать сдерживать рост цен на сахарный песок, а на масло — до 1 октября 2021 года, сообщили в пресс-службе кабмина.

Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок продлят до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло составила 95 рублей за литр, розничная цена — 110 рублей за литр, а стоимость сахара составляет 36 рублей и 46 рублей за кг соответственно. Срок действия соглашений истекал 1 апреля, что могло привести к подорожанию этих продуктов. Теперь же соглашения продлены.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ может с 1 сентября 2021 года ввести экспортную пошлину на подсолнечное масло, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он отметил, что аналогичные меры с 1 июля вступят в силу в отношении семян подсолнечника. С 9 января по 30 июня 2021-го экспортные пошлины на подсолнечник и рапс повысили с 6,5% до 30%, но не менее €165 за тонну.