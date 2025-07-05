Гражданам Южной Кореи начислят по $110 KH: граждане Южной Кореи получат по $110 для поддержки внутреннего спроса

Правительство Южной Кореи приняло решение о выплате каждому гражданину суммы в размере 150 тысяч вон ($110, или 8,6 тысячи рублей) для активизации внутреннего потребительского спроса, информирует The Korea Herald. Данная мера призвана оживить экономическую активность внутри страны.

Согласно плану, все граждане Южной Кореи, проживающие в стране по состоянию на 18 июня, день, предшествующий объявлению плана, получат единовременную выплату в размере 150 тысяч вон, — сказано в сообщении.

Согласно условиям программы, иностранные граждане не смогут претендовать на получение выплат. Однако право на денежную помощь распространяется на постоянных жителей страны, лиц, вступивших в брак с гражданами Южной Кореи, а также на официально признанных беженцев.

Согласно данным корейской статистической службы, в мае 2025 года Южная Корея закупила российскую древесину на рекордную сумму $26 млн (свыше 2 млрд рублей). Месячный объем экспорта данного сырья в азиатскую страну продемонстрировал рост на 0.7%, достигнув максимального показателя с сентября 2024 года.