Кабмин предложил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок

https://static.news.ru/photo/869d44a6-bd78-11eb-8d32-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Правительство внесло в Государственную думу законопроект, который предполагает включение прививки от коронавируса в национальный календарь вакцинации. Документ размещён в системе обеспечения законодательной деятельности.

Инициатива предполагает дополнение уже действующего закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Если она будет принята, национальный календарь профилактических прививок дополнят вакциной от COVID-19.

Ранее о подготовке проекта сообщал глава кабмина Михаил Мишустин. Политик пообещал предусмотреть дополнительное финансирование, чтобы у людей оставалась возможность бесплатно поставить прививку. На эти цели в 2021 году будет направлено больше 26 млрд рублей.

Кроме того, производителям вакцины от COVID-19 предоставят право на заявительный порядок возмещения НДС с января 2021 года, что поможет сократить срок его возврата с двух месяцев до 12 дней. По оценке премьера, это позволит сохранить объёмы производства препаратов.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе заседания Петербургского международного юридического форума заявил, что сейчас прививка от коронавируса добровольная, но в интересах защиты большинства населения страны вакцинация может стать обязательной. По его словам, по умолчанию прививка предполагает наличие добровольного согласия на её введение, «но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти эту идею не прорабатывают.