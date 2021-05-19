Кремль оценил идею об обязательной вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/082451dc-b8c3-11eb-974c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти не прорабатывают идею о введении обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом журналистам РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он заявил , что сейчас не стоит вопрос об изменении законодательства страны для того, чтоб обязать людей прививаться.

В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе заседания Петербургского международного юридического форума заявил, что сейчас прививка от коронавируса добровольна, но в интересах защиты большинства населения страны вакцинация может стать обязательной.

По его словам, по умолчанию прививка предполагает наличие добровольного согласия на её введение, «но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер».