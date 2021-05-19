Кремль оценил идею об обязательной вакцинации от COVID-19

Российские власти не прорабатывают идею о введении обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом журналистам РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется, — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе заседания Петербургского международного юридического форума заявил, что сейчас прививка от коронавируса добровольна, но в интересах защиты большинства населения страны вакцинация может стать обязательной.
По его словам, по умолчанию прививка предполагает наличие добровольного согласия на её введение, «но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер».