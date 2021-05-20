Мишустин предложил включить в календарь прививок вакцинацию от COVID-19

https://static.news.ru/photo/55a8cf5c-b957-11eb-9f44-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство предложило включить в национальный календарь прививок вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин, передаёт ТАСС.

Он напомнил , что сейчас в стране проходит бесплатная вакцинация от COVID-19. По его словам, этот процесс должен продолжаться, пока у россиян не появится коллективный иммунитет.

Для этого правительство предлагает включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок, — подчеркнул чиновник.

Он рассказал, что кабмин подготовил изменения в федеральный закон об иммунопрофилактике. Политик пообещал предусмотреть дополнительное финансирование, чтобы у людей оставалась возможность бесплатно поставить прививку. Для этих целей в 2021 году будет направлено больше 26 млрд рублей.

Кроме того, производителям вакцины от COVID-19 предоставят право на заявительный порядок возмещения НДС с января 2021 года, что поможет сократить срок его возврата с двух месяцев до 12 дней. По оценке премьера, это позволит сохранить объёмы производства препаратов.

Накануне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе заседания Петербургского международного юридического форума заявил, что сейчас прививка от коронавируса добровольная, но в интересах защиты большинства населения страны вакцинация может стать обязательной. По его словам, по умолчанию прививка предполагает наличие добровольного согласия на её введение, «но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти эту идею не прорабатывают.