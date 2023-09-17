Правда ли, что россияне могут лишиться Ozon и Wildberries, в чем проблема

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Маркетплейсы Ozon и Wildberries объявили об ограничениях, которые начнут действовать с 18 сентября. Клиентов предупредили о полном прекращении работы некоторых направлений, сообщает Primpress. Могут ли россияне лишиться интернет-магазинов?

Кто больше не сможет пользоваться Ozon и Wildberries

Изменения в ближайшее время затронут тех, кто заказывает товары в интернет-магазинах Wildberries и Ozon. В маркетплейсах отметили, что решили прекратить работу некоторых версий своих приложений.

«Важное изменение в ближайшее время затронет тех, кто заказывает товары в интернет-магазинах Wildberries и Ozon», — сообщили специалисты.

Например, Ozon больше не будет поддерживать версии приложения на iOS 14, если речь идет о таких устройствах, как iPad. Кроме того, перестанут работать версии приложения на IPhone 6 c поддержкой iOS 12. Версии приложений будут заблокированы и не станут работать без обновления, соответственно, покупатели не получат доступ к своему личному кабинету с мобильного телефона. Им придется использовать полную версию сайта.

Аналогично со своими клиентами решила поступить компания Wildberries. Маркетплейс объявил о полном прекращении работы приложения для операционных систем iOS 14 и старше с 18 сентября.

В маркетплейсах такую меру объяснили необходимостью обеспечивать корректную работу своих приложений.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие еще версии приложений не работают

В мае этого года сообщалось, что некоторые версии для мобильных приложений онлайн-магазинов Ozon и Wildberries стали недоступны. Тогда прежняя версия мобильного приложения Wildberries прекратила работать на iPhone с операционной системой iOS 13 и старше. Владельцы iPhone 6 или 6 Plus не могли обновить iOS, а значит, не имели возможности пользоваться приложением интернет-магазина.

То же самое касается Ozon. Онлайн-ретейлер в конце мая перестал поддерживать прежние версии приложения. Для бесперебойной работы приложения на смартфоне должна быть установлена версия ОС гаджета не ниже 14. По словам специалистов, устаревшие модели не в состоянии обеспечить корректную работу.

Что известно о выходе Wildberries на китайский рынок

В августе появилась информация о том, что маркетплейс Wildberries зарегистрировал бренд в Китае.

«Wildberries планирует выйти на рынок Китая. Маркетплейс зарегистрировал свой бренд в Китае, причем во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг», — говорилось в сообщении.

Сейчас российская компания ведет переговоры с потенциальными партнерами в Китае. Пока неизвестно, когда именно интернет-магазин сможет выйти на китайский рынок.

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