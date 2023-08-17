Wildberries планирует выйти на китайский рынок

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press/Global Look Press

Российский онлайн-ретейлер Wildberries планирует начать осваивать китайский рынок, сообщают источники на рынке. Маркетплейс зарегистрировал бренд в Китае, передают «Ведомости».

Wildberries планирует выйти на рынок Китая. [...] Маркетплейс зарегистрировал свой бренд в Китае, причем во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг, — сказано в сообщении.

Сейчас российская компания ведет переговоры с потенциальными партнерами в Китае. Однако в маркетплейсе и Министерстве коммерции Китая не стали комментировать эту информацию.

Ранее Wildberries опроверг снижение доли работающих по франшизе пунктов выдачи заказов. В компании заявили, что, по данным на конец апреля, партнерские пункты выдачи составляют около 62% от общего числа ПВЗ. Как рассказали в пресс-службе маркетплейса, в мае компания перезапустила программу открытий партнерских ПВЗ для России и стран СНГ, чтобы сделать тарифы более прозрачными для партнеров.

В Wildberries опровергли рост продаж дронов в России. В интернет-магазине уточнили, что в СМИ появилась недостоверная информация из-за аналитики компании Moneyplace, которая не сотрудничает с маркетплейсом.