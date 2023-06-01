Wildberries опроверг снижение доли работающих по франшизе пунктов выдачи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Информация об уменьшении доли работающих по франшизе пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries не соответствует действительности, сообщили NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. В компании заявили, что, по данным на конец апреля, партнерские пункты выдачи составляют около 62% от общего числа ПВЗ.

Информация от Tinkoff, распространенная в газете «Коммерсант», о снижении доли франшиз пунктов выдачи заказов Wildberries не соответствует действительности, — заявили в Wildberries.

Как рассказали в пресс-службе маркетплейса, в мае компания перезапустила программу открытий партнерских ПВЗ для России и стран СНГ, чтобы сделать тарифы более прозрачными для партнеров.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на данные Tinkoff eCommerce сообщил, что конфликты Wildberries с партнерами отразились на популярности площадки среди операторов пунктов выдачи заказов. По информации газеты, за апрель доля ПВЗ среди крупных партнеров снизилась с 43% до 38%.

До этого в Wildberries опровергли сведения о блокировке товаров продавцов на общую сумму около 50 млрд рублей. Компания призвала группу продавцов, в отношении которых приостановлены выплаты, начать поиск возможных путей урегулирования ситуации и совместных решений. Wildberries также сообщает, что кроме обращения в правоохранительные органы компания инициировала независимое расследование данного случая мошенничества с привлечением специализированной компании.