Ozon установит единый график работы для всех пунктов выдачи заказов

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Руководство российского онлайн-ретейлера Ozon введет единый график работы для всех пунктов выдачи заказов с 21 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Теперь они будут работать с 09:00 до 21:00. Отмечается, что по иному графику работали около 20% всех точек ретейлера.

По графику с 09:00 до 21:00 уже работало более 80% всех пунктов выдачи заказов Ozon. С 21 августа мы установим его для всех точек, чтобы клиентам было удобно ориентироваться на единое время работы, — сообщили в пресс-службе Ozon.

Представители компании также отметили, что все партнеры были заблаговременно предупреждены об изменениях в графиках работы пунктов выдачи заказов, чтобы у них было время на подготовку. Ретейлер также готов пойти на встречу тем партнерам, пункты которых не могут работать по установленному расписанию в силу различных факторов. В частности, оно может быть изменено, если пункт находится в здании с отличающимся режимом работы.

Компания Ozon ранее объяснила прием на работу людей с судимостью. По словам представителей пресс-службы организации, такое решение было принято после случая у одного из сотрудников. Его родственник не смог найти себя после освобождения из тюрьмы, что привело к трагическим последствиям. Этот опыт помог главе отдела по подбору персонала предложить команде проект «Ozon без осуждения».