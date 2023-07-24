В Ozon объяснили прием на работу людей с судимостью Представитель Ozon: компания решила брать на работу людей с судимостью после трагедии у сотрудника

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Компания Ozon принимает на работу людей вне зависимости от национальности, образования и личностных факторов, так как ценит в своих сотрудниках результаты труда, отметил в беседе с NEWS.ru глава пресс-службы организации Дмитрий Миронов. По его словам, с недавних пор договоры заключаются и с россиянами, имеющими судимость. Такое решение было принято после трагического случая у одного из сотрудников.

Много лет назад в семье одной из наших сотрудниц произошла трагическая история: осужденный родственник не смог найти себя после выхода из исправительного учреждения, история завершилась трагически, — рассказал Миронов.

Проект «Ozon без осуждения» уже протестирован в Санкт-Петербурге, отметил Миронов. По его словам, люди с судимостью оказались мотивированными и эффективными сотрудниками, которые получили достойные условия и ценный опыт. Теперь проект планируется расширить на другие регионы России, а сам Ozon хочет стать примером, которому последуют другие компании.

Ранее российские IT-компании обратились к Минцифры с просьбой упростить прием на работу зарубежных специалистов. Они призвали уменьшить количество ограничений на фоне дефицита кадров в стране и растущего интереса дружественных стран к специалистам из РФ.