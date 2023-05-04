Российские IT-компании просят государство упростить наем иностранцев «Коммерсант»: российские IT-компании призвали упростить наем иностранцев

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Отечественные IT-компании обратились к Минцифры с просьбой упростить въезд в Россию и прием на работу зарубежных специалистов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на игроков рынка. Отмечается, что сейчас даже для дистанционного устройства на работу в российскую компанию требуется отдельное разрешение. По мнению президента НП «Руссофт» Валентина Макарова, барьеры для иностранцев нужно снижать на фоне дефицита кадров в России, а также растущего интереса дружественных стран к специалистам из РФ.

По словам HR-директора ГК «ХайТэк» Оксаны Пахомовой, для устройства на работу в России иностранцу придется потратить около двух месяцев на получение разрешения. Для этого ему нужно время на оформление рабочей визы, и разрешением он может заняться, лишь прилетев в страну, а само разрешение могут аннулировать, если работник не будет находиться в России более 180 дней.

Глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов уточнил, что во многих других странах специалисты могут устроиться на работу удаленно. В Минцифры при этом считают, что существующих льгот и послаблений для IT-специалистов в России и так достаточно, а жалоб на прием иностранных специалистов в министерство не поступало.

Введена упрощенная процедура трудоустройства и получения вида на жительство. Обращений по дополнительному упрощению приема на работу иностранных специалистов, которые работают удаленно, не поступало, — заявил представитель ведомства.

20 февраля Госдума подготовила предложение по запрету удаленного формата работы для IT-специалистов, которые работают с государственными информационными системами, системами критической инфраструктуры и с оборотом персональных данных.