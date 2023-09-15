Wildberries прокомментировал массовые взломы аккаунтов продавцов Wildberries опроверг информацию о массовых взломах личных кабинетов продавцов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Информация о массовых взломах личных кабинетов продавцов на платформе Wildberries не соответствует действительности, передает РИА Новости со ссылкой на представителя компании. Ранее сообщалось, что хакеры после взломов аккаунтов создавали фейковые товары, выписывали штрафы или шантажировали предпринимателей. Однако в компании Wildberries заявили, что эти сведения не подтвердились.

Данная информация не соответствует действительности. Мы тщательно изучаем каждый подобный случай, и ни один из них не подтвердился, — подчеркнули в Wildberries.

В компании также призвали продавцов не предоставлять доступ к своим личным кабинетам сторонним лицам или сервисам и закрывать сеансы на устройствах для обеспечения безопасности своих учетных записей.

Ранее хакеры группы CyberTriad атаковали Академию военного искусства Польши и похитили секретные данные об оборонной системе страны. Предполагается, что злоумышленники могут быть связаны с Россией и Китаем. Хакеры украли конфиденциальные данные польской оборонной системы и зашифровали университетские компьютеры.

До этого хакеры, которые атаковали пять банков Чехии, потребовали остановить поддержку Украины. 30 августа у банков возникли технические неполадки.