Атаковавшие банки Чехии хакеры потребовали остановить поддержку Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хакеры, которые атаковали пять банков Чехии, потребовали остановить поддержку Украины, сообщило Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности (НУКИБ), передает агентство ЧТК. В среду у банков возникли технические неполадки.

Komerční Banka, ČSOB, Air Bank, Fio Banka и Česká spořitelna столкнулись в среду с техническими проблемами после так называемой DDoS-атаки, которая повлияла на доступность некоторых служб. Был также атакован сайт Пражской фондовой биржи. Злоумышленники из (пророссийской) хакерской группировки NoName057 (16) потребовали, чтобы учреждения прекратили поддержку Украины, — сказано в сообщении.

Пресс-секретарь НУКИБ Эва Райлихова добавила, что такие атаки влияют на доступность некоторых систем банка. Сейчас с организациями ведется сотрудничество для решения сложившейся ситуации.

Ранее хакеры группы CyberTriad атаковали Академию военного искусства Польши и похитили секретные данные об оборонной системе страны. Предполагается, что злоумышленники могут быть связаны с Россией и Китаем. Хакеры украли конфиденциальные данные польской оборонной системы и зашифровали университетские компьютеры.