Хакеры похитили военные секреты Польши Wyborcza: хакеры похитили данные об оборонной системе Польши

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хакеры группы CyberTriad атаковали Академию военного искусства Польши и похитили секретные данные об оборонной системе страны, сообщает газета Wyborcza. Предполагается, что злоумышленники могут быть связаны с Россией и Китаем. Хакеры украли конфиденциальные данные польской оборонной системы и зашифровали университетские компьютеры.

Взлом имел место еще в июле, но известно о нем стало только сейчас, когда злоумышленники опубликовали ряд похищенных документов в Сети. Они обнародовали структуру танковой бригады и схему учений с использованием системы поддержки командования под кодовым названием «Жасмин», а также подробное описание учений, которые проводили военные, с указанием 26 фамилий польских офицеров.

Хакеры при атаке использовали программное обеспечение типа wiper, позволяющее зашифровывать жесткие диски. Для их дешифрации необходим специальный ключ, к тому же это ПО способно похищать информацию.

Ранее СБУ обнародовала кадры атаки «экспериментального морского беспилотника» по Крымскому мосту. Соответствующее видео было опубликовало американским телеканалом. Где именно и как были добыты эти кадры, не уточнялось. Подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов предположил, что украинские спецслужбы могли купить кадры с камер на Крымском мосту или похитить путем хакерской атаки.

Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин, в свою очередь, выдвинул версию о том, что СБУ сумела самостоятельно получить доступ к камерам, если съемочное устройство было подключено к Глобальной сети. Кроме того, по его словам, мог иметь место подкуп россиян.