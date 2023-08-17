Хакер озвучил новую версию похищения видео с Крымского моста Хакер Вакулин допустил подкуп Украиной россиян ради видео атаки Крымского моста

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал NEWS.ru, как Украина могла получить видеозаписи с Крымского моста. Он допустил, что СБУ сумела самостоятельно получить доступ к камерам, если съемочное устройство было подключено к Глобальной сети. По его словам, также мог иметь место подкуп россиян.

Любое оборудование, которое подключено к интернету и транслирует через него сигнал, очень уязвимо для взлома. К нему может подключиться посторонний человек, — объяснил Вакулин.

Эксперт также допустил, что Украина могла получить записи путем подкупа российских сотрудников, у которых был доступ к камерам. По мнению хакера, такая операция по продаже секретных данных могла бы пройти в даркнете — теневом сегменте интернета, куда можно попасть только через специальные программы.

В темной Сети можно найти немало форумов, посвященных незаконным вещам, в том числе продаже личной и засекреченной информации, — говорит Вакулин.

Специалист полагает, что злоумышленники могли похитить данные камер Крымского моста с помощью компьютерного вируса. По его мнению, хакеры могли найти рабочие почты технического персонала, которые следят за работой камер моста, и отправить электронное письмо с рекламой какой-то услуги (так называемый фишинг). Один из работников мог заинтересоваться «выгодной» рекламой и скачать приложенный к письму файл с вирусом.

Можно предположить, что когда какой-нибудь сотрудник затем санкционированно ввел пароль, чтобы подключиться к камере с моста, вирус перехватил все, что он напечатал, и отправил информацию третьим лицам, — сказал эксперт.

По мнению Вакулина, защитить камеры от взлома можно только отключив их от Глобальной сети, а также путем повышения цифровой грамотности сотрудников.

Подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов заявил NEWS.ru, что СБУ могла купить кадры с камер на Крымском мосту или украсть информацию путем хакерской атаки. По словам Филатова, сейчас можно зайти практически в любую систему, если она имеет внешнее подключение к интернету, и просто украсть оттуда информацию.

Ранее СБУ обнародовала кадры атаки «экспериментального морского беспилотника» по Крымскому мосту. Соответствующее видео было опубликовало телеканалом CNN. Где именно и как были добыты эти кадры, не уточнялось.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что правоохранительные органы РФ должны провести проверку и выяснить, как кадры с камер на Крымском мосту попали в руки СБУ. По его словам, необходимо установить, кто был причастен к передаче данных или взлому источников информации.