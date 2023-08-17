Подполковник ФСБ предположил, как СБУ получила кадры Крымского моста Подполковник ФСБ в отставке Филатов: СБУ могла купить кадры Крымского моста

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) могла купить кадры с камер на Крымском мосту или своровать информацию путем хакерской атаки, заявил NEWS.ru подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. Он предположил, что за эти данные СБУ заплатила круглую сумму.

Здесь возможны два варианта. Первый: у людей, которые имеют доступ к информации с этих камер, они просто ее воруют и продают, потому что понимают, что на рынке она стоит больших денег. За эти кадры СБУ заплатила бы наверняка кругленькую сумму. Это по аналогу как продаются базы МВД, установки на прослушку мобильного телефона, — сказал Филатов.

Подполковник ФСБ в отставке также не исключил хакерскую атаку. По словам Филатова, сейчас можно зайти практически в любую систему, если она имеет внешнее подключение к интернету, и просто своровать оттуда информацию.

Ранее СБУ обнародовала кадры атаки «экспериментального морского беспилотника» по Крымскому мосту. Соответствующее видео было опубликовало телеканалом CNN. Где именно и как были добыты эти кадры, не уточнялось.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что правоохранительные органы РФ должны провести проверку и выяснить, как кадры с камер на Крымском мосту попали в руки СБУ. По его словам, необходимо установить, кто был причастен к передаче данных или взлому источников информации.