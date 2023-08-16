СБУ показала кадры ударов морских дронов по Крымскому мосту

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Поврежденная часть на Крымском мосту

Служба безопасности Украины показала кадры атаки «экспериментального морского беспилотника» по Крымскому мосту 17 июля 2023 года, видео опубликовано на сайте CNN. Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что для удара по мосту применялся беспилотник под названием Sea Baby («Морской малыш»), разработка которого велась с самого начала СВО.

Морские беспилотники — это уникальное изобретение Службы безопасности Украины. Ни одна из частных организаций в этом не участвовала. Недавно с помощью этих беспилотников мы успешно поразили Крымский мост, большой десантный корабль «Оленгорский Горняк» и танкер SIG, — сказал глава СБУ.

На видео показан момент подлета «Морского малыша» за доли секунды до подрыва порядка 850 кг взрывчатки у одной из опор моста. На кадрах также присутствуют записи с камер видеонаблюдения, на которых показан удар дрона по автодорожной части Крымского моста и затем атака другого дрона по железнодорожной части с противоположного направления.

СБУ впервые открыто взяла на себя ответственность за операцию, — подчеркивает CNN.

Глава СБУ также взял ответственность за первую атаку по Крымскому мосту, совершенную 8 октября 2022 года, но не раскрыл подробности.

Атаку морских дронов на танкер SIG в Керченском проливе также показали на видео. Члены экипажа не пострадали, судно получило повреждения, предположительно, уже приступили к его ремонту. СМИ публиковали фотографии, сделанные изнутри аварийного танкера.