В ГД потребовали выяснить, как кадры с камер на Крымском мосту попали к СБУ Депутат Шеремет: надо выяснить, как кадры с камер на Крымском мосту попали к СБУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы РФ должны провести проверку и выяснить, как кадры с камер на Крымском мосту попали в руки Службы безопасности Украины, заявил РИА Новости депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет. По его словам, необходимо установить, кто был причастен к передаче данных или взлому источников информации.

Обращаюсь к правоохранительным органам Российской Федерации с просьбой провести проверку на предмет передачи данных с камер видеонаблюдения на Крымском мосту посторонним лицам, непосредственно противнику, так как это несет угрозу национальной безопасности нашей страны, — заявил Шеремет.

Любые результаты проверки необходимо обнародовать, добавил депутат.

Необходимо установить, кто был причастен к передаче данных, или, может, имел место взлом наших источников информации, и необходимо усилить степень их защиты, — отметил он.

Ранее СБУ обнародовала кадры атаки «экспериментального морского беспилотника» по Крымскому мосту. Соответствующее видео было опубликовало телеканалом CNN. Где именно и как были добыты эти кадры, не уточнялось.

Вместе с этим Украина впервые взяла на себя ответственность за атаки по мосту. Речь идет об обстрелах в 2022 и 2023 годах.