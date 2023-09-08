Wildberries ответила на сообщения о приостановке работы в Киргизии В Wildberries отвергли сообщения о приостановке работы в Киргизии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сообщения о приостановке работы Wildberries в Киргизии не соответствуют действительности, сообщили NEWS.ru в пресс-службе маркет-плейса. Представители компании отметили, что заказы по-прежнему принимаются и доставляются в пункты выдачи.

Очевидно, это ошибка. Wildberries продолжает работать в стандартном режиме: принимаем и доставляем заказы, — сообщили в пресс-службе маркет-плейса.

Ранее в Торгово-промышленной палате Кыргызской Республики сообщили, что компания приостановила отгрузку товаров из республики в течение двух недель. В ведомстве объяснили, что это вызвано требованием казахстанской стороны предоставлять определенные документы.

Ранее стало известно, что в рейтинге богатейших женщин России в 2023 году первое место сохранила глава и основной владелец маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук. Еще в 2022-м она подвинула лидера топа прошлых лет вдову Юрия Лужкова Елену Батурину.