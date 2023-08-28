В рейтинге богатейших женщин России в 2023 году первое место удерживает глава и основной владелец маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук. Еще в 2022-м она подвинула лидера топа прошлых лет вдову Юрия Лужкова Елену Батурину.
Татьяна Бакальчук окончила Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, где получила диплом преподавателя английского языка. Сначала она работала в школе, потом занялась репетиторством и переводами.
В интервью Надежде Стрелец Бакальчук рассказывала, что идея создания бизнеса пришла к ней после рождения первого ребенка в 2004 году. Поскольку расходы семьи выросли, она стала искать способы заработка. Татьяне не нравилось ходить с младенцем по магазинам, и она решила открыть интернет-магазин одежды и обуви. Ее супруг Владислав поддержал идею. Вложив $700, они вместе создали компанию Wildberries.
В 2021 году ее семья возглавила список богатейших в РФ. В 2023-м Бакальчук удержала лидирующую строчку, однако ее состояние уменьшилось практически в два раза ($7 млрд).
Ранее владелец маркетплейса отмечала, что, несмотря на высокий доход, она не тратит много денег на материальные блага. У них с мужем семь детей, на воспитание и образование которых они не жалеют денег.
Как выглядит Татьяна Бакальчук — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Пресс-служба Wildberries.ru/РИА Новости
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук, 21.03.2018
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук, 2020 год
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук, 2022 год