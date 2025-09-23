ПП-салат из крабовых палочек «Легкий»: богат белком, клетчаткой и витаминами

ПП-салат из крабовых палочек «Легкий» — это малокалорийная, но питательная закуска, которая содержит всего 90-100 ккал на 100 грамм и идеально подходит для тех, кто следит за фигурой.

Вкус этого салата — это нежность крабовых палочек, хруст свежих огурцов, сладость кукурузы и пикантность йогуртовой заправки с лимонным соком.

Рецепт: нарежьте 200 г крабовых палочек, 1 огурец, 1 красный болгарский перец и 50 г листьев салата. Добавьте 3 ст. л. консервированной кукурузы. Для заправки смешайте 100 г греческого йогурта, 1 ч. л. дижонской горчицы, сок половины лимона, соль и укроп. Аккуратно соедините ингредиенты и сразу подавайте.

Салат богат белком, клетчаткой и витаминами, но при этом не содержит лишних жиров. Это блюдо станет вашим спасителем на праздниках и в будни.

