Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 15:01

ПП-салат из крабовых палочек «Легкий»: богат белком, клетчаткой и витаминами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

ПП-салат из крабовых палочек «Легкий» — это малокалорийная, но питательная закуска, которая содержит всего 90-100 ккал на 100 грамм и идеально подходит для тех, кто следит за фигурой.

Вкус этого салата — это нежность крабовых палочек, хруст свежих огурцов, сладость кукурузы и пикантность йогуртовой заправки с лимонным соком.

Рецепт: нарежьте 200 г крабовых палочек, 1 огурец, 1 красный болгарский перец и 50 г листьев салата. Добавьте 3 ст. л. консервированной кукурузы. Для заправки смешайте 100 г греческого йогурта, 1 ч. л. дижонской горчицы, сок половины лимона, соль и укроп. Аккуратно соедините ингредиенты и сразу подавайте.

Салат богат белком, клетчаткой и витаминами, но при этом не содержит лишних жиров. Это блюдо станет вашим спасителем на праздниках и в будни.

Ранее стало известно, как приготовить куриные тефтели в сливочном соусе: их можно есть на ужин даже на диете и ПП.

крабовые палочки
рецепты
салаты
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о госпитализации актера Панкратова-Черного
Туманов раскрыл, как увеличить плодородие почвы осенью
Онищенко объяснил важность производства лекарств в РФ «акушеркой Урсулой»
В США заявили о возможном выходе из процесса урегулирования на Украине
Омбудсмен высказалась о детской благотворительности
Лукашенко обозначил главные «косяки» правительства Белоруссии
Россия предупредила о рисках столкновения с НАТО из-за одного инцидента
P. Diddy может выйти на свободу сразу после вынесения приговора
Рубио рассказал, на что должна пойти Украина для разрешения конфликта
Ржаная мука: современная выпечка с пользой для здоровья
Экономист раскрыл пользу от финансового паспорта
«Не менее 9 млрд рублей»: источник раскрыл активы российского судьи
В Минобороны оценили прогресс в освобождении Купянска
Боец больше двух километров нес товарища под угрозой удара ВСУ
Раскрыто, почему при ударе России по Запорожью ФАБ оказались выгоднее ракет
«Зеленский уже труп»: кто готовит заговор, что это значит для Москвы
Захарова рассказала, чем молдавский народ отличается от властей в Кишиневе
Неизвестный поджигатель спалил шесть авто и скрылся
Онищенко предположил, чем обернутся слова Трампа о парацетамоле
«Война проиграна»: политолог назвал признаки конца правления Зеленского
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.