23 сентября 2025 в 10:00

Овощной салат с крабовыми палочками: быстрый рецепт и простые ингредиенты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Овощной салат с крабовыми палочками: быстрый рецепт и простые ингредиенты. Этот вариант с крабовыми палочками сочетает в себе сочность овощей, нежность яиц и легкую пикантную заправку. Он готовится за считанные минуты, выглядит очень аппетитно и порадует вас свежим, гармоничным вкусом.

Ингредиенты:

  • Салат Айсберг — 1/2 небольшого кочана
  • Огурец свежий — 1-2 шт.
  • Крабовые палочки — 200-220 г
  • Кукуруза консервированная — 1 банка (ок. 200 г)
  • Яйца отварные — 3-4 шт.
  • Помидоры черри — 10-12 шт.
  • Соль — по вкусу

Для заправки

  • Майонез — 3 ст. л.
  • Греческий йогурт — 3 ст. л.
  • Горчица — 1/2 ч. л. (по желанию)
  • Сок лимонный — несколько капель (по желанию)

Приготовление

  1. Листья салата порвите руками на средние кусочки. Огурец нарежьте соломкой или полукольцами, крабовые палочки — некрупными кубиками, а яйца — удобными ломтиками. Помидоры черри разрежьте на половинки.
  2. Сложите все подготовленные ингредиенты в просторную миску, добавьте кукурузу без жидкости и аккуратно перемешайте. Для заправки соедините майонез и греческий йогурт, добавьте горчицу и лимонный сок для баланса. Заправьте салат, посолите по вкусу и еще раз перемешайте перед подачей.

Ранее мы готовили салат «Марсель» с копчёной курицей! Когда надоели оливье и мимоза.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
