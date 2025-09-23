Овощной салат с крабовыми палочками: быстрый рецепт и простые ингредиенты. Этот вариант с крабовыми палочками сочетает в себе сочность овощей, нежность яиц и легкую пикантную заправку. Он готовится за считанные минуты, выглядит очень аппетитно и порадует вас свежим, гармоничным вкусом.

Ингредиенты:

Салат Айсберг — 1/2 небольшого кочана

Огурец свежий — 1-2 шт.

Крабовые палочки — 200-220 г

Кукуруза консервированная — 1 банка (ок. 200 г)

Яйца отварные — 3-4 шт.

Помидоры черри — 10-12 шт.

Соль — по вкусу

Для заправки

Майонез — 3 ст. л.

Греческий йогурт — 3 ст. л.

Горчица — 1/2 ч. л. (по желанию)

Сок лимонный — несколько капель (по желанию)

Приготовление

Листья салата порвите руками на средние кусочки. Огурец нарежьте соломкой или полукольцами, крабовые палочки — некрупными кубиками, а яйца — удобными ломтиками. Помидоры черри разрежьте на половинки. Сложите все подготовленные ингредиенты в просторную миску, добавьте кукурузу без жидкости и аккуратно перемешайте. Для заправки соедините майонез и греческий йогурт, добавьте горчицу и лимонный сок для баланса. Заправьте салат, посолите по вкусу и еще раз перемешайте перед подачей.

