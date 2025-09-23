Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 12:58

Россиянам рассказали, в чем лучше хранить средства «на черный день»

Аналитик Лоссан: не стоит держать все накопленные деньги на вкладе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диверсификация собственных финансовых средств очень важна в том числе и для рядовых граждан, поэтому не стоит вкладывать все средства «подушки безопасности» в один инструмент или сектор, заявил NEWS.ru аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан. По его словам, часть средств можно хранить на вкладе, часть — на накопительном счете. Еще часть можно держать в акциях, золоте и других активах, считает эксперт.

Диверсификация помогает снизить риски и обеспечивает более стабильный доход. Отличный вариант — создавать сбалансированный портфель, состоящий из вкладов, накопительных счетов, акций, золота, недвижимости и других активов, — пояснил Лоссан.

По словам эксперта, также стоит следовать правилу «50/30/20», когда доходы делятся следующим образом: 50% идут на необходимые расходы, 30% — на развлечения и хобби, а 20% — на накопления и сбережения.

Ранее сообщалось, что оптимальный размер финансовой подушки, как считают около трети опрошенных россиян, составляет более 1 млн рублей. Подавляющее большинство опрошенных (84%) рассказали, что для формирования средств «на черный день» они откладывают деньги каждый месяц. 5% россиян выбрали откладывать крупную сумму единовременно. У 60% средства хранятся на вкладах в рублях, еще 35% выбрали для этого наличные, а 17% — инвестиционные и страховые программы.

подушка безопасности
накопления
сбережения
вклады
